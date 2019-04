Na žateckém koupališti zřejmě přibude bazén pro malé děti

Žatec – V Žatci zvažují, že na městském koupališti postaví ještě jeden bazén. A to pro děti ve věku od 5 do 12 let.

Koupaliště v Žatci. Archivní snímek | Foto: archiv Deníku

Zatím nebylo rozhodnuto, kdy se bude stavět, radní tento týden ale učinili první krok v jeho přípravě. Uvolnili peníze na vypracování projektové dokumentace, konkrétně 450 tisíc korun. Ta má mimo jiné ukázat jeho podobu a vyčíslit finanční náklady na stavbu. Koupaliště v Žatci prošlo rekonstrukcí v letech 2011 a 2012. Místo čtyř betonových bazénů jsou v místě dva s nerezovým povrchem, plavecký a zážitkový, a malé brouzdaliště pro nejmenší děti. Louny si vezmou úvěr na plaveckou halu. Hotová by měla být za rok Přečíst článek ›

Autor: Petr Kinšt