Několik si jich z lesa přinesla v minulých dnech rodina Žatečana Aleše Kassala. Našli hřiby kováře. „Pravidelně na přelomu května a června jezdíme do lesa na Žatecku na naše místa, kde víme, že kováři rostou. V neděli jsme jich našli několik, měli jsme tak první letošní pochoutku z čerstvých hub,“ řekl.

Kovář je nádherná houba, před jeho konzumací je ale nutná delší tepelná úprava, poněvadž syrový nebo nedovařený může vyvolat trávicí potíže. „Kováře vaříme aspoň dvacet minut,“ popsal Aleš Kassal s tím, že do lesů na Žatecku jezdí s rodinou v sezoně často. „Ale to nejkrásnější houbaření zažíváme každoročně jinde. A to v září v podhůří Šumavy, konkrétně kolem Kašperských Hor,“ dodal.

Mezi Žatečany je řada zapálených houbařů, místní mykologický spolek je velmi aktivní. Každoročně pořádá mimo jiné oblíbenou výstavu hub.

