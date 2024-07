K ikonám žatecké taxislužby patří Josef Čechlovský, klienty vozí 32 let. „Dá se říct, že kšefty jsou pořád stejné, milionář nejsem a nebudu, ale dá se tím uživit. V autě strávím hodně času, ale nějakou tu dovolenou si občas vezmu. Jezdím přes den od sedmi ráno, do pěti, šesti večer, v poslední době omezuji noční jízdy o víkendech, je mi přes šedesát let, už nejsem nejmladší,“ popsal Josef Čechlovský, který pracuje sám na sebe.

Svůj „štafl“ má na autobusovém nádraží, k jízdám jej využívají stálí klienti, ale i noví zákazníci. „Hodně vozím lidi z města na vlakové nádraží, polikliniku nebo do Tesca či Kauflandu,“ popsal.

Na zákazníky si nestěžuje, v posledních letech jsou prý lepší, než bývali. „Dřív byl často problém s opilými, drzými lidmi, to už není tak časté. Občas se někdo snažil utéct bez zaplacení, dnes chci peníze předem, jinak nejedu,“ vysvětlil. Kolik za ty roky najezdil po Žatci a okolí kilometrů, si netroufá odhadnout, nyní má prý asi třicáté auto.

Také Vladimír Mrázek má s taxislužbou v Žatci bohaté zkušenosti, je zakladatel firmy Taxi MV Nonstop Žatec. Klienty vozí ve čtyřech autech, páté je náhradní. „Konkurence mezi taxikáři v Žatci je větší, než bývala,“ popsal. Přes den v pracovní dny služby společnosti využívají hojně senioři, večer a během víkendů pak hlavně lidé, kteří jdou za zábavou. „Teď během léta, když jsou dovolené, poměrně často jezdíme také na letiště v Praze,“ popsal Vladimír Mrázek.

Společnost cestu mezi Žatcem a Ruzyní nabízí za dva tisíce korun, do Mostu, Loun nebo Chomutova její vozy jezdí za jednotnou cenu 850 korun.

Na objednávku radnice firma zajišťuje také službu senior taxi. Je určená pro starší lidi nad 65 let věku z města a jeho částí Bezděkov, Milčeves, Radíčeves, Trnovany, Velichov a Záhoří. V pracovní dny ji mohou využít například k jízdě k lékaři či na úřady. Za cestu platí paušálních 20 korun, zbytek nákladů hradí město. Jízdu je nutné si telefonicky objednat den předem, na radnici je třeba si před tím nechat vystavit průkaz. Pro využívání služby se přihlásilo několik set seniorů.

Rovněž v Lounech je nabídka taxislužeb pestrá. Jezdí jednotliví taxikáři i řidiči různých společností, lze objednat jízdu po městě nebo do okolních měst včetně Prahy. „Některé zdroje uvádějí, že první zmínky o taxislužbách v Lounech se datují kolem roku 1945. Docházelo k rozvoji firem například na výrobu technické a elektrotechnické keramiky. Pro obyvatele Loun a okolí vznikla nová pracovní příležitost. Začala vzrůstat poptávka po taxislužbách. V této době byla tato doprava vhodnou variantou, jak se co nejrychleji a z jakékoliv místa dostat do práce. Po roce 1989 se taxi v Lounech liberalizovaly a začaly se objevovat nové firmy a konkurence. Taxislužby v Lounech nabízejí různé typy vozů, cenové kategorie a služby, jako jsou například přeprava zvířat nebo dětí,“ uvádí web chcitaxi.cz.

