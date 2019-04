„Nejen že není voda na povrchu, ale chybí i v hlubších vrstvách. Vypadá to hodně špatně. Stav se zhoršuje, u nás už 24 dní nepršelo,“ řekl agronom Zemědělského družstva v Peruci Tomáš Jonáš s tím, že situaci neprospěly ani vysoké teploty na přelomu zimy a jara. „Sleduji teploty od roku 1989. Loni jsem u nás zaznamenal teplotně rekordní duben, květen, červenec a srpen, letos už březen,“ dodal.

Ačkoli je teprve polovina dubna, na některých plodinách se už začalo sucho projevovat. Hlavně tam, kde je horší půda. „Na některých místech začíná pšenice měnit barvu, začíná usychat,“ vysvětlil agronom peruckého družstva.

Právě okolí Peruce, tedy východního Lounska, patří mezi oblasti v České republice, kde je aktuálně extrémní sucho. Podle portálu intersucho.cz panuje tento stav v celém Dolním Poohří. O moc lepší situace není ani na Žatecku a Podbořansku.

„Vodní rezerva v půdě je letos výrazně nižší než před rokem ve stejnou dobu. Hlavní rozdíl je v tom, že se v zimě nedosytila vrstva půdy od hloubky čtyřicet centimetrů do jednoho metru. Hodně sněhu bylo v zimě na horách, v nižších polohách ne,“ popsal bioklimatolog Miroslav Trnka, který se na projektu InterSucho spolupodílí.

Bezesrážkové období má navíc trvat dál, meteorologové žádné větší deště minimálně týden nepředpovídají.

„Poprvé za pět let existence projektu se setkáváme se špatným výhledem, který tvoříme na základě pravděpodobnosti, a to až do července. Deficit vláhy je hluboký. Je zřejmé, že pokud bude pokračovat současný ráz počasí, dopady sucha uvidíme velmi rychle. V kontextu suchých let 2015, 2017 a 2018 je to velmi varující,“ řekl Trnka.

V mělkém vrtu mezi Postoloprty a Louny, kde sleduje stav vody Český meteorologický ústav (ČHMÚ), je úroveň hladiny podzemní vody silně podnormální. „Jsou předpoklady, že v případě podprůměrných srážek v následujících týdnech bude vývoj směřovat ke vzniku sucha i v jarním období roku 2019,“ varoval už v březnu ředitel úseku hydrologie ČHMÚ Jan Daňhelka.

Stavba nádrží a rybníků

Odborníci upozorňují, že je potřeba zadržovat více vody, která by se pak využívala v zemědělství. V okrese Louny se připravuje výstavba vodní nádrže nedaleko Kryr, zvažuje se také projekt vodovodního přivaděče z Nechranic na Podbořansko.

Do menších vodohospodářských projektů se pouštějí i obce. Čistí rybníky, někde se chystá výstavba nových. Třeba v Libkovicích u Lubence rekonstruují nádrž, do léta ji vyčistí od bahna, opraví vtok a výtok. „Zaplatíme za to 1,7 milionu, na práce jsme získali grant 590 tisíc korun od plynárenské společnosti Net4gas,“ sdělil starosta Jiří Chaloupecký.

Výstavbu rybníku chystají v Nepomyšli. „Plánujeme ho v lokalitě pod Ovčínem. Rybník tam kdysi byl, chceme ho obnovit a přispět k zadržování vody v krajině,“ vysvětlil starosta Josef Lněníček. Rybník přehradí vody Podhájského potoka při silnici na Chmelištnou.