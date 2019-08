Poustevníkova rokle, kterou kdysi vybudovala šlechta, aby park působil romantičtěji a tajemněji, je v havarijním stavu. Nesmí se tam. Špatně je na tom také Čínský pavilon. Zákaz vstupu. Poničené jsou ale i další památky v krásnodvorském zámeckém parku. Chybí to nejdůležitější – finance. Nadějí jsou, stejně jako v případě opraveného Novogotického templu, peníze z dotací. Správa zámku připravuje několik projektů.

„Podle odhadů by bylo na kompletní obnovu parku a všech památek v něm potřeba zhruba 200 milionů korun,“ vypočítává kastelánka zámku v Krásném Dvoře Michaela Hofmanová.

Do památek v parku dlouhá desetiletí výraznější investice nešly. A ty chátraly. Vedle Poustevníkovy rokle a Čínského pavilonu nejsou v ideální kondici i další objekty v parku. Částka ve stovkách milionů je ale pro zámek „z říše snů“, památkáři ji sami nemohou dát dohromady.

Do údržby parku jdou každoročně statisíce, nedávno se za několik milionů opravovala zeď u Čínského pavilonu, ale to nestačí. Nadějí jsou evropské dotace, které mají jít v příštích letech i do rekonstrukcí památek.

Čínský pavilon v krásnodvorském zámeckém parku na archivním snímku.

Před časem už jeden rozsáhlý projekt vedení zámku podávalo, úspěšné ale nebylo. Zkusit štěstí chce v dalších vypsaných výzvách. „Určitě se nevzdáváme. Nyní přepracováváme projekty pro žádosti z jiných programů, které jsou pro opravy památek vypsané. Doufáme, že budeme úspěšní. Parku by to moc pomohlo,“ věří kastelánka.

Aktuálně v Krásném Dvoře pracují na dvou projektech. Ten menší, za zhruba dva miliony korun, je už ve fázi schvalování a vedení zámku je optimistické. „Opravili bychom z těchto peněz Gloriet, Voliéru a kamennou lavičku se schody,“ doufá v kladný výsledek Hofmanová.

300 milionů na renovaci parku

Druhý chystaný projekt je stěžejní, žádat se bude opět z evropských dotací. Zámek by rád získal zhruba 300 milionů. Připravují se podklady, aby bylo možné žádost podat. „Šlo by o rozsáhlou renovaci parku, památek v něm, i zámku. Projekt zahrnuje Poustevníkovu rokli, Panův templ, Čínský pavilon a další objekty, také obnovu sítě cest. Je tam ale také renovace části zámku, rádi bychom zrekonstruovali fasádu, pokračovalo by se v opravě střechy a krovů,“ uvádí kastelánka.

V minulých letech na zámku opravili krovy a střechu na hlavní budově, nyní chtějí pokračovat na křídelních objektech. Proběhla také renovace schodišť.

Obnovu by návštěvníci přivítali. „Kdyby se to povedlo, bylo by to super,“ říká Iva Novotná. „Je tu plno zajímavých staveb. Některé jsou ve špatném stavu, opravu potřebují,“ přitakává Karel Sedlák.

Jednu radost si už přitom před časem v Krásném Dvoře „udělali“. Několik let se tam doslova rozpadal Novogotický templ. Jedinečná rozhledna byla dlouho nepřístupná a v dezolátním stavu. Záchrana přišla na poslední chvíli. V roce 2017 byla dokončena rekonstrukce za 21 milionů, 13 jich přišlo z evropských dotací.

Tak vypadá nově opravený templ:

Park v anglickém stylu byl u zámku založen mezi lety 1783 až 1793, nabízí řadu mimořádných staveb. Je u zámku, který patřil Černínům, rekreoval se tam například Goethe. Za války sloužil pro rekreační účely ministra zahraničí Třetí říše Ribbentropa. Po dalších peripetiích se stal vyhledávaným turistickým cílem. Později se Krásný Dvůr proslavil „hraním“ v řadě filmů, například v Básnících.