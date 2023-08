Naděje pro zdevastovaný kostel v Sudetech zhasla. Spolek Omnium je v konkurzu

FOTO, VIDEO/ Kostel v malé vesničce Přibenice na Podbořansku dostal několik těžkých ran osudu. První přišla s poválečným odsunem Němců. Lidé, kteří do vyprázdněných Sudet místo nich přišli, k němu velký vztah neměli. Co se nezničilo v dobách socialismu, to se rozkradlo a zchátralo v „devadesátkách“. Tristní stav kostela chtěl změnit spolek Omnium, od podbořanské farnosti ho před pár lety získal bezúplatným převodem. Dobrovolníci okolí kostela vyčistili a plánovala se záchrana. Ale přišla další rána. Spolek Omnium zkrachoval a jeho představitele vyšetřuje pro údajné dotační podvody v souvislosti s opravami památek policie.

Kostel s hřbitovem v Přibenicích jsou ve špatném stavu. | Video: Deník / Petr Kinšt

Majetek spolku se snaží konkurzní správce prodat, aby uspokojil pohledávky věřitelů v celkové výši přibližně sedm milionů korun. Omnium vlastní celkem dvě desítky objektů po celé ČR. Kromě zmíněného kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přibenicích je to v okrese Louny kostel svatého Havla v Brloze u Loun či výklenkové kaple na kraji Zlovědic na Podbořansku nebo v poli mezi Podbořany a Pšovem. CO SI DÁLE V ČLÁNKU PŘEČTETE:

* Co se spolku podařilo zdárně opravit Finanční hodnota nemovitostí ve vlastnictví spolku je nevalná „Z listu vlastnictví vyplývá, že nemovité věci jsou zatíženy věcnými břemeny práva výkonu pastýřské činnosti. Některé stavby jsou kulturními nemovitými památkami a podléhají ochraně památkové péče. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že jejich prodejnost bude značně ztížena, respektive nelze očekávat zájemce z komerční oblasti,“ uvedl konkurzní správce David Puffer. V Přibenicích se naposledy pohřbívalo zřejmě v roce 1957. Po listopadu 1989 hřbitov navštěvovali Němci, jejichž předci tam jsou pochováni. Zároveň se ale v 90. letech stal s kostelem terčem vandalů, zlodějů a vykradačů hrobů.Jeho stav včetně vnitřního vybavení se výrazně zhoršil, kostel se téměř rozpadl. Zapomenutý hřbitov v Sudetech vydal tajemství. Připomněl odsunuté i šlechtičnu „V horším stavu jsme ještě kostel nikde jinde neviděli. Třetím rokem se snažíme zachraňovat zanedbané památky po celé republice, Přibenice jsou asi v nejtragičtějším stavu,“ sdělil v roce 2019 místopředseda správní rady spolku Omnium Jakub Děd. Tentýž rok hřbitov vyčistili pod vedením spolku dobrovolníci, během práce přišli na řadu zajímavostí. Detailně zdokumentovali 31 německých náhrobků s 20 jmény rodin, které na hřbitově zůstaly v různém stádiu degradace a poničení dochované. Tím ale kroky směřující k záchraně kostela v podstatě skončily. Chátrání pokračuje, hroby zarůstají náletovými dřevinami Obec Lubenec, pod kterou Přibenice spadají, spolku žádné peníze na kostel neposlala a nic jí tedy nedluží. „Tehdy jsme je neznali, neměli jsme k nim důvěru. Proto jsme spolku žádné peníze neposlali. Kdyby fungovali dál a byla za nimi vidět nějaká práce, zřejmě bychom finančně či materiálně na opravu kostela v Přibenicích přispěli, jako to děláme například v Libyni,“ sdělil lubenecký starosta Václav Chaloupecký. Kostel s hřbitovem v Přibenicích jsou ve špatném stavu.Zdroj: Deník/Petr Kinšt Obec před lety dostala nabídku na převzetí kostela v Přibenicích do svého majetku, ale odmítla. Stejně to zřejmě dopadne nyní, pokud ji osloví konkurzní správce. „Vlastnictví kostela by pro nás znamenalo finanční zátěž v souvislosti s nutností oprav, hlavně bychom ale neměli síly na jeho údržbu,“ řekl starosta s tím, že jedinou naději pro kostel vidí v tom, že se jej ujmou nějací dobrovolníci. Za příklad uvedl Libyni, kde se o záchranu kostela sv. Jiljí postaralo občanské sdružení v čele s Jitkou a Richardem Kantovými. Spolek Omnium v okrese Louny vlastní i kostel v Brloze Získal jej v roce 2017 od lounské farnosti. Do objektu roky zatékalo, což se podepsalo na jeho špatném stavu. Došlo na opravu střechy, spolek připravoval projekt na celkovou obnovu. Na něm začala pracovat společnost KO - Architekti z Prahy. Spolek uhradil první dvě fáze prací, zaměření a průzkum, další faktura ve výši 34 tisíc korun z roku 2021 za úvodní práce ke zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení už zůstala neuhrazená. Spolek dluží zmíněné společnosti celkem 61 tisíc korun, a to nejen za kostel v Brloze, ale také za projektové práce k opravě Dittrichovy hrobky v Krásné Lípě. Galerie 21 fotografií › Naopak zmíněnou kapličku sv. Anny u Podbořan u cyklostezky směrem na Pšov spolek opravil. „Když jsme ji koupili od státu, byly na místě jen základy a části zdí. V první fázi nám pomáhali dobrovolníci, pak nastoupila stavební firma,“ popsal v roce 2019 Jakub Děd. Dílo se podařilo zdárně dotáhnout do konce, zrekonstruovanou kapličku v září stejného roku vysvětil podbořanský farář. Opravena byla také kaplička ve Zlovědicích. Podle policistů spolek Omnium získával pod záminkou péče o památky církevní objekty většinou zdarma. Od ministerstva kultury pak přijímal dotace na záchranné práce. Většinu z nich však neudělal a peníze zmizely. Několik let totiž nevykazoval účetnictví.

