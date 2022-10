Podbořany leží na trati Žatec – Plzeň, po které jezdí denně několik párů rychlíků společnosti GW Train Plzeň – Most. V létě z Podbořan vyjíždějí osobní vlaky turistické Doupovské dráhy do Kadaně. U nádraží je několik železničních vleček, jednu z nich využívá armáda k přesunům své těžké techniky na cvičení v blízkém vojenském prostoru Doupov nebo do zahraničních misí.