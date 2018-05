Nádraží v Žatci čekají opravy za miliony korun

Ústecký kraj - Dobrá zpráva pro ty, co rádi cestují vlakem. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) opraví některá nádraží v Ústeckém kraji. Vlastník objektů s tím začal krátce poté, co je v polovině roku 2016 převzal do své správy od Českých drah.

Největší plánované investice do nádraží v Ústeckém krajiFoto: Deník

Úředník Ondřej z Ústí jezdí několikrát do měsíce na Šluknovsko. Na chatu poblíž německých hranic se dostává vlakem, vystupuje v Rumburku. „Je vidět, že nádražní budova už má dost let za sebou. Trochu by potřebovala opravit, to je jasné. Když vidíte nádraží v nedalekém Německu, je to nebe a dudy,“ říká Ondřej. Nejen pro něj teď má Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dobrou zprávu. Do oprav vybraných nádražních budov v Ústeckém kraji investuje letos přibližně 42 milionů korun. Bude mezi nimi jak nádraží v Rumburku, tak i další severočeské železniční budovy. ČTĚTE TAKÉ: Velké rušení pokladen na železnici. Skončit mohou ve dvou stovkách stanic Miliony zalepí zchátralá nádraží také například v Bohosudově, v Žatci nebo v Chomutově. Právě ve stanici Chomutov se už stihla obměnit střešní krytina, v dalších stanicích se zase vyměnila zchátralá okna, dveře nebo vnitřní mobiliář jako lavičky či koše. Na některých dalších nádražích v kraji už masivnější opravy probíhají delší dobu. Zahrnují především kompletní opravy pláště budovy se zastřešením včetně případného přístřešku a povrchu 1. nástupiště. „Tyto investiční akce dokončíme nejpozději do letošních letních prázdnin. Jde zejména o železniční stanice Mlýny, Postoloprty a Velké Březno,“ uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola. Největší plánované investice do nádraží v Ústeckém kraji. Letos v obdobném duchu zahájí údržbáři opravy ve stanicích Štětí, Dolní Žleb a na zastávce Litoměřice - město. „Nejvýznamnější akcí v kraji je pak oprava litoměřického horního nádraží, která navazuje na dokončenou rekonstrukci kolejiště v roce 2016,“ vysvětlil Drmola. Kromě obnovy historické fasády či vstupního schodiště dochází i k zásadním změnám interiéru odbavovacích prostor včetně nového WC, mobiliáře, osvětlení a informačního systému. „Další část investic tvoří stavební akce, které jsou nezbytné pro provoz nádražních budov, jako například obnova výměníkových stanic a zřízení chráněné únikové cesty ve výškové budově nádraží v Mostě nebo oprava a podstatné zkulturnění služeben výpravčích i dalších zaměstnanců SŽDC,“ doplnil Drmola. ČTĚTE TAKÉ: Čtyři nádraží v okresu čeká velká oprava. V celé zemi dokonce stovky Pokud jde o budoucí opravu dalších nádraží, je aktuálně nejdál investiční příprava rekonstrukcí ve stanicích Bílina, Roudnice nad Labem, Benešov nad Ploučnicí a Krásná Lípa. U podstatně náročnějších rekonstrukcí jako například ve stanici Most zatím probíhají průzkumy, které stanoví nutný rozsah rekonstrukce. „V letošním roce bude zahájena investiční příprava akcí v objemu 22 milionů korun, realizace se dočkají například projekty zabezpečení výpravních budov na hlavních nádražích v Děčíně a Ústí nad Labem v celkovém objemu 15,5 milionu korun,“ řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. ČTĚTE TAKÉ: Štamgasti dostali košťata a kýble, žateckou nádražku vytopil déšť V plánu je také oprava nádraží v Teplicích z roku 1871. SŽDC plánuje, že se s rekonstrukcí začne v roce 2021. „Probíhá stavebně-technický průzkum budovy, který ukáže skutečný stav například stropních konstrukcí. Předpokládané náklady na opravu se nyní odhadují na zhruba 242 milionů korun,“ řekl Tomáš Johánek ze SŽDC.

Autor: Kristián Šujan