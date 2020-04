Nájemníci mohou za nebytové prostory platit až do konce června.

Ilustrační foto Centrum Žatce | Foto: Deník / Hynek Dlouhý

Radní v Žatci v návaznosti na krizová opatření v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru rozhodli, že lhůta splatnosti stanovená do 30. dubna pro úhradu platby nájemného včetně služeb za nájem komerčně využívaných nebytových prostor ve vlastnictví města se prodlužuje. A to do 30. června bez sankcí z prodlení. Opatření se dotkne třeba obchodníků, kteří mají své provozovny v městských domech.