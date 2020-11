Rozhodují o tom hygienici. „Záleží, kdo onemocní. Vyhodnocují se rizikové kontakty a jaká je v konkrétní mateřské škole nemocnost. Pokud onemocní pedagogický pracovník, je v rizikovém kontaktu vyšší okruh osob, než když onemocní třeba uklízečka,“ přiblížila vedoucí protiepidemického oddělení hygienické stanice v Lounech Zdeňka Klapková.

Z nařízení hygieny se uzavírá buď celá školka, nebo jen konkrétní třída. Například v žatecké MŠ Alergo je kvůli onemocnění jedné z učitelek uzavřena jedna třída, v Lounech se v minulých dnech zavřely celé školky.

Aktuálně je zavřena MŠ Šafaříkova v Lounech. Ta má čtyři třídy s celkovou kapacitou 120 dětí. „Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje je naše mateřská škola od pátku 6. listopadu uzavřená kvůli nákaze covid-19,“ uvedla ředitelka Lenka Kučerová. Kdy bude školka opět otevřená, zatím není jasné. Uvidí se podle výsledků testů u pracovníků a dětí.

Naopak v tomto týdnu se po nuceném uzavření opět rozjel provoz jiné lounské školky – trojtřídní Kpt. Nálepky. „Vydezinfikovaly se všechny prostory. Třídy, šatny, kanceláře a další,“ přiblížila ředitelka školky Kamila Tišáková. „Otevřeli jsme za velmi dramatickým podmínek, protože nikdo nemohl tušit dlouhou pracovní neschopnost všech provozních pracovnic, tedy kuchařky, uklízečky, vedoucí školní jídelny. Ve středu jsme tedy byly pouze učitelky, kterých je šest včetně mě. Paní učitelky si musí samy uklízet a obstarat vše, co dělá paní uklízečka, a já jsem musela do kuchyně a zajistit svačiny a obědy. Jsme na jedné lodi, takže každý dělá, co může,“ přiblížila Tišáková.

Částečně se také obnovil provoz lounské MŠ V Domcích. Uzavřena tam ale zůstala jedna třída. Dětí z ní, které nemají nařízenou karanténu nebo jejichž test byl negativní, budou spojeny v jiné třídě.

V Mateřské škole Alergo, která se řadí mezi největší v Žatci, byla kvůli onemocnění učitelky uzavřena jedna třída, děti šly na testy a do karantény. Také v této školce už delší dobu platí zvýšená hygienická opatření. „U vstupu do budov máme bezdotykové dezinfekce, děti si myjí při vstupu do třídy ruce. Naše paní učitelky nosí roušky, i když by je podle nařízení nosit nemusely, snažíme se omezit kontakt mezi zaměstnanci,“ přiblížila ředitelka MŠ Alergo Šárka Jílková.

Na rozdíl od škol zůstávají mateřinky dál otevřené. „Mateřské školy nechceme zavírat, pro řadu lidí, kteří chodí do práce, to je důležitá služba,“ sdělil lounský starosta Pavel Janda.

Zároveň ale platí, že kdo z rodičů může, měl bych si nechat dítě doma. Aby se omezil počet případných rizikových kontaktů. Počet dětí ve školkách je malý, například ve zmíněném MŠ Alergu je jich ve třídách zhruba jen čtvrtina. Lounská MŠ Kpt. Nálepky má kapacitu 77 dětí, po otevření v tomto týdnu jich chodilo kolem patnácti.

Nákaza se objevila i v mateřských školách Bratří Čapků v Podbořanech nebo Zeměchách na Lounsku, obě se opět otevřely v minulých dnech.