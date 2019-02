Postoloprty - Architekti představili novou studii podoby náměstí v Postoloprtech, o níž radnice uvažuje. Jejich návrhy si přišla na veřejnou besedu prohlédnout a poslechnout asi stovka obyvatel.

Vykácení některých současných stromů, například aleje u chodníku zhruba naproti radnici, proměna fasád některých domů a zejména nové vydláždění celé velké plochy, které bude ztvárňovat motivy z historického obrazu o setkání Oldřicha a Boženy - tak by mohla v budoucnu vypadat nová podoba hlavního náměstí v Postoloprtech. Přibýt by mohla také například kašna a morový sloup.

Odbornou studii zpracovala architektonická kancelář Romana Kouckého. Ve středu v podvečer ji tento renomovaný architekt a jeho spolupracovníci představili obyvatelům města v postoloprtském kině. Zájemců o besedu, jíž se i zúčastnil i herec David Vávra, který též vystudoval architekturu a v televizi o ní připravoval pořad Šumná města, přišla zhruba stovka.

Tvůrci nové studie, za niž město zaplatilo asi 80 tisíc korun, vyšli z obrazu a textu obsažených v tzv. pařížském zlomku Dalimilovy kroniky. Tento kronikář, jeden z mála, který ve své době psal česky, se zmiňuje o setkání knížete Oldřicha s pradlenou Boženou v nějaké obci, když „kdesi u Postoloprt lovil". Jméno Postoloprty je v textu vzácné kroniky výslovně uvedeno. „Podle našeho názoru se jedná o nejdůležitější součást místních dějin a právě tento příběh by tedy měl být vepsán do plochy nového postoloprtského náměstí," uvedla Šárka Malá z architektonické kanceláře.

Významný moment dějin

Motiv setkání Oldřicha a Boženy by měl být ve městě určitě všeobecně využíván mnohem více než dosud; z tohoto příběhu a jeho umístění by mělo město postupně udělat hlavní lákadlo turistického ruchu, uváděli architekti.

Ve městě navrhují i další proměny: například hlavní příjezd situovat do směru od Března, tak jak to bylo dříve, aby návštěvníci jako první viděli záplavový most, panorama zámku a pak i kostel s náměstím a radnicí. „Při současném hlavním příjezdu od Prahy a Loun po sjezdu zkratkou doleva ze silnice R7 lidé vidí z Postoloprt víceméně jen vesnické panorama, neodpovídá to městu," upozornila Šárka Malá.

Architekti doporučují také na ploše náměstí vykácet prakticky všechny vzrostlé stromy, aby se opticky i fyzicky zvětšil jeho prostor. „Jiné stromy samozřejmě zůstanou v zámeckém parku, takže zeleň z centra města nezmizí," uvádějí.

Roman Koucký a jeho spolupracovníci působí v prestižní architektonické kanceláři. Podle jejich návrhů byly postaveny v posledních letech například nové moderní mosty: Mariánský most v Ústí nad Labem nebo nedávno otevřený Trojský most v Praze. Náměstí v menších sídlech typu Postoloprt navrhovali také několik, mj. například ve Slavonicích na jižní Moravě nebo v Nejdku v Krušných horách u Karlových Varů.

Návštěvníci vyjadřovali výhrady i příznivé ohlasy

Lidé architektovy návrhy pozorně poslouchali. O plánech měli už s předstihem dokonalé informace, protože město pro ně vytisklo zvláštní vydání Zpravodaje města Postoloprt, které šlo bezplatně do schránek a jeho jediným tématem byly pouze zvažované změny na náměstí. Obsahuje také všechny důležité obrázky k nové podobě centra města.

Několik návštěvníků se i zapojilo do následné diskuze. Někteří vyjádřili své výhrady k celkovému záměru, nebo jen k některým detailům, ale jinak většina těch, kteří hovořili, se stavěla k projektu kladně. „Jsem moc rád, že beseda vzbudila takový zájem lidí a že i jejich ohlasy byly víceméně příznivé," uvedl později pro Deník starosta Postoloprt Zdeněk Pištora.

A odkud vlastně vzešly nynější plány na přestavbu náměstí? „Říkali jsme si v zastupitelstvu po svém zvolení už koncem loňského roku, že bychom mohli něco s naším náměstím udělat. Oprášili jsme jeden starší projekt, ale pak si zastupitelé vyžádali také ještě nějakou jinou, alternativní studii, ať máme případně z čeho vybírat. S tímto požadavkem jsme tedy oslovili kancelář Romana Kouckého a oni nabídku přijali. A po vypracování se nyní většina zastupitelů už postupně začala přiklánět k této nové studii," upřesnil starosta na dotaz Deníku.

Jaký bude další postup? Nic není samozřejmě ještě zdaleka rozhodnuté, o věci budou dál ještě několikrát jednat zastupitelé. Proměna náměstí totiž znamená i nemalé finanční náklady. Ty se v případě Postoloprt odhadují na částku mezi dvaceti a třiceti miliony korunami. Členy zastupitelstva čeká nelehké rozhodování. Pokud by byl záměr skutečně schválen, náměstí by bylo přestavěno v horizontu příštích dvou až tří let.