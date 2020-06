Zámek ve vesničce Pátek na Lounsku má rok nového správce. Srší nápady, jak tuto zapomenutou a turisticky opomíjenou památku oživit. Plánuje obnovu přívozu přes Ohři, otevření recesistického muzea, hovoří o zřízení ubytování. Na větší finanční podporu od vlastníka zámku, městyse Peruc, ale musí v nejbližší době zapomenout. Ten začíná šetřit, navíc má rozjetou řadu jiných investic.

„Letos jsme v areálu zámku nechali opravit za zhruba sto tisíc korun střechu na bývalé konírně. Máme zpracovaný restaurátorský záměr na obnovu oltáře, soch a obrazů v kapli a výměnu oken na zámku, ale musíme to odložit. Museli jsme začít šetřit, potřebujeme dodělat hlavně ty investice, které máme rozjeté a na které jsme získali dotace,“ vysvětlil místostarosta Peruce Jan Vnouček. „Pro letošní rok tak na zámku v Pátku už nic většího nechystáme, jen drobnější opravy v režii správce,“ dodal.

Propad příjmů

Městys se v současné době podílí na výstavbě kanalizace v Telcích a Vrbičanech, nedávno dokončil obnovu Horního rybníka v Peruci nebo rekonstrukci hřiště u školy tamtéž. Běží oprava bývalého obecního úřadu v Hřivčicích. „Shodou okolností jsme v poslední době dostali hodně dotací, takže hodně investujeme. Musíme ale ještě vyřešit, co s lávkou přes Ohři v Radonicích, která je ve špatném stavu,“ připomněl perucký místostarosta.

Ani Peruci se letos kvůli koronavirovému zbrzdění české ekonomiky nevyhne propad příjmů do rozpočtu. „Měli bychom přijít o devět milionů korun, což je zhruba čtvrtina našeho rozpočtu. Takže musíme začít šetřit a některé investice odsunout. Hlavně ty opravy, které ještě nějaký čas vydrží,“ zmínil Vnouček.

Odložit se musela například rekonstrukce autobusových zastávek u kostela v Černochově, zpevněných ploch u nich a navazujících chodníků pro chodce. Přímo do Pátku ale přece jen několik milionů korun z rozpočtu městyse letos půjde. A to na rekonstrukci veřejného osvětlení.

„Tuto investici jsme měli v plánu už několik let, čekali jsme, až ČEZ začne v Pátku překládat své kabely nízkého napětí do země. Ve dvou etapách během letošního roku se odstraní v Pátku staré lampy, nahradí je nové sloupy s LED světly,“ přiblížil perucký místostarosta. Městys to vyjde na více než tři miliony korun.

Zámek v Pátku patří k opomíjeným turistickým zajímavostem regionu. Jedná se o jednu z prvních čistě renesančních staveb v Čechách, velkou zajímavostí je kaple, která je vestavěná přímo do zámku. Památka toho nabízí ale mnohem víc.

Správce má nápady

Téměř rok je jejím správcem Petr Rasken Chaloupka. „Zámek a okolní krajina má úžasnou atmosféru. Mám mnoho nápadů. Chtěl bych pořádat různé akce, obnovit přívoz přes Ohři, otevřít expozici fiktivního husitského hejtmana Alšíka Škrpy,“ přiblížil. Některá vylepšení zajistí svépomocí s partami nadšenců, kteří na zámek pravidelně jezdí pomáhat, při jiných se musí spolehnout na finanční pomoc městyse. Například přívoz přes Ohři bude možné pro turisty zprovoznit, až se upraví schody ze zámku k řece. A to bude něco stát. Stejně jako zřízení ubytování v nevyužívaných prostorech bývalých hospodářských budov.

Městys v minulých letech nechal obnovit stropní malby, opravit historické hodiny, do věže se vrátil zvon. Petr Rasken Chaloupka věří, že se v budoucnu najdou i další peníze na zvelebení zámku. „Třeba dřevěné podlahy v místnostech nebo malby v některých pokojích by za zrestaurování určitě stály,“ uzavřel.