Martina Korčoková patřila v pátek 2. října odpoledne mezi první obyvatele Rvenic, kteří přišli volit. Nemusí nikam daleko, v této malé vesničce u Postoloprt je hlasovací místnost tradičně v domě rodiny Klimendových. Letos jsou ale volby kvůli nákaze covid-19 trochu jiné i tam.

Korčoková nebyla první, která s hlasovacími lístky do dvora rodinného domu přišla. Před místností s urnou musela kvůli platným epidemiologickým nařízením chvíli počkat. Je třeba dodržovat rozestupy.

Zdroj: Deník„Dobrý den, pojďte dál, vydezinfikujte si, prosím, ruce a stůjte tady u té čáry na podlaze, která je dva metry od našeho stolu,“ vítala ji u vchodu místopředsedkyně volební komise Marie Pilíková, jakmile z místnosti odešel postarší manželský pár, který volil chvíli předtím. Následovala obvyklá procedura, tedy kontrola občanského průkazu ze strany členek volební komise. Měly rukavice, všichni v místnosti roušky. „Kdybychom někoho nemohly poznat, vyzveme ho, aby si sundal na chvíli roušku,“ vysvětlila Marie Pilíková. Na malé vesnici, kde se všichni znají osobně, se to ale jen těžko stane.

Martina Korčoková upravila volební lístky za plentou, žlutou obálku se žlutým lístkem s hlasem do Senátu a šedou obálku se šedým lístkem pro volby do krajského zastupitelstva pak vhodila do urny. „K volbám chodím pravidelně. Ke všem. Jsem toho názoru, že každý hlas je důležitý. Tedy i ten můj,“ prohlásila přes roušku.

Jakmile odešla, za plentou ji vystřídala Marie Pilíková. Dezinfekcí vyčistila tužku a stolek.

V letní kuchyni rodiny Klimendových, která se na dva dny změnila na volební místnost pro devět desítek voličů ze Rvenic, panovala v pátek odpoledne pohoda. „Paní Klimendová se nám snaží ve všem vyjít vstříc. Máme napečeno, kafe, můžeme si sednout ven ke stolu,“ pochvalovaly si členky volební komise.

Zdroj: DeníkAby si přítomné ženy zpestřily dlouhé hodiny spojené s volbami, využijí letní kuchyni a uvaří si jídlo. „Při minulých volbách se jedl guláš nebo polévka z hlívy ústřičné, letos se budou smažit bramboráky a vařit zelňačka,“ vysvětlila Olga Klimendová.

Městečko Postoloprty na Lounsku jsou specifické tím, že zhruba pětina jeho obyvatel žije v malých spádových vesnicích. Rvenice patří mezi dvanáct z nich. Volit ve své vesnici mohou také v Seménkovicích, Skupicích, Mradicích, Malnicích nebo Březně, z ostatních se musí do Postoloprt. Město svým dopravním autem pravidelně při volbách zajišťuje svozy jejich obyvatel. Lidé z Vrbky volí v hasičské zbrojnici v Postoloprtech, občané Levonic a Dolejších Hůrek v budově základní školy na Draguši a voliči z Hradiště a Strkovic v kině.

V okrese Louny se v pátek a sobotu volí do zastupitelstva Ústeckého kraje a Senátu. O oboje volby je mezi lidmi na Lounsku, Žatecku a Podbořansku tradičně nízký zájem. V roce 2016 přišlo ke krajským volbám v okrese Louny 29 procent voličů. V prvním kole senátních voleb v roce 2014 byla účast v obvodu Louny 39 procent, ve druhém činila 18 procent. Soudě podle zájmu voličů v pátek odpoledne nebude účast u nynějších voleb opět nijak vysoká. Žádný velký nával se u volebních místností nekonal.

Odvoleno měli v pátek odpoledne odsouzení muži z věznice v Novém Sedle na Žatecku a ženy z Drahonic na Podbořansku, volilo se jen do Senátu. „Voleb se zúčastnili pouze odsouzení, jejichž trvalé bydliště je ve volebním obvodu Louny, tedy okresy Louny, Rakovník a část okresu Kladno. Věznice Nové Sedlo měla z těchto regionů 55 odsouzených, kteří byli oprávněnými voliči. Z toho se zúčastnilo voleb 14 odsouzených. V objektu Drahonice se jednalo o sedm odsouzených žen, z nichž ani jedna se voleb do Senátu nezúčastnila. Z toho důvodu v objektu Drahonice volby neproběhly,“ sdělila mluvčí věznice Eva Koreneková.

Aktuální volební účast

v Ústeckém kraji k 20. hodině je 12,5 %

Volby probíhají v celém kraji bez větších problémů, volební účast nikde nevybočuje z obvyklých standardů ve srovnání s předchozími krajskými volbami.