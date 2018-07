Násady ryb decimují kormoráni. Myslivce poznají na dálku a vyplaší se

Ústecký kraj - V severočeských vodách už letos vysázeli metráky ryb, ohrožují je ale ptáci.

Kormorán velký.Foto: Karel Dvořák

Je velký jako husa, ale na pekáči, kde by ho většina rybářů ráda viděla, by dost možná voněl právě jako nějaký šupináč, jichž denně spořádá desítky. Řeč je o kormoránu velkém, který plundruje chovné rybníky, řeky i přehrady v Ústeckém kraji.

V uplynulých týdnech rybáři vysadili do severočeských řek stovky kilogramů násad. V revírech přibyli malí úhoři, velké zarybnění má za sebou i řeka Bílina, kam rybáři vypustili cejny, plotice nebo štiky. Přestože tam zamířilo 200 kilogramů vodních živočichů, rybáři spokojení nejsou. V chovných rybnících měli ryb připraveno více. „Původně jich mělo být dvojnásobné množství, avšak kvůli volavkám a kormoránům jsme o značnou část přišli,“ líčí hospodář Severočeského územního svazu Václav Jelínek.

Škody nedělají kormoráni jen v chovných rybnících, ale i na dalších vodních plochách. Oblíbili si zejména řeku Bílinu. Dříve jedna z nejvíce znečištěných českých řek se opět probouzí k životu a stovky ryb, které sem každoročně rybáři vysadí, pro ně představují královskou hostinu. „V zimě navíc nezamrzá, takže láká kormorány i z okolí a z rybníků, které jsou pod ledem,“ připomíná hospodář místní rybářské organizace Most Jiří Jakeš.

Ptáci, kteří loví hromadně, často ryby i smrtelně poraní. Na snímku je síh severní – peleď, kterému kormorán zobákem otevřel břišní dutinu. Foto: Petr Kulhánek

Kormoráni útočí v hejnech i o šedesáti kusech a dokážou během zimy rybník úplně vylovit. Napáchané škody pak nepředstavují jen přímo ulovené ryby. „Loví nejen to, co se jim vyjde do zobáku, ale i to, co tam nenasoukají. Menší ryby uloví a snědí, větší poraní. Ty pak ve vodě umírají,“ popisuje hospodář Jiří Jakeš.

Kormoráni byli až do roku 2013 na seznamu zvlášť chráněných druhů. To znemožňovalo jejich stavy regulovat například mysliveckým odstřelem. Nyní už ale myslivci smějí na povolenku kormorány střílet.

Jejich služeb využívá v regionu především místní organizace rybářského svazu v Žatci, které kormorán působí velké problémy dlouhá léta. Svaz se snaží myslivce k odstřelu motivovat i finanční odměnou za každý zobák nebo hlavu. „Za loňský rok přinesli myslivci asi 45 zobáků,“ říká hospodář MO ČRS Žatec Zdeněk Beldík. Za jeden zobák dostávají myslivci odměnu 200 korun.

Ulovit kormorána ale není nijak lehké. „Ptáci jsou inteligentní, myslivce poznají. Když ho vidí, vyplaší se a odlétnou někam jinam. Večer se pak vrátí,“ doplňuje hospodář.

Kormorán. Foto: archiv Luboše Vaňka

Kormorán velkýPůvodně se zdržoval u mořských břehů, vlivem masivního rybolovu se ale začal stahovat i do vnitrozemí. První česká kolonie se datuje k roku 1982. Podle Českého rybářského svazu se v současnosti přes naše území přetahuje až 100 tisíc jedinců ročně, hnízdí tu zhruba 400 párů. Kormorán velký denně požere půl kila ryb, v zimě až kilogram.