Na lounskou radnici přišel dopis od pana Ludwiga z Německa, který navštívil město od 14. do 18. června s prosbou o pomoc.

Při návštěvě parku se mu nedopatřením ztratil dalekohled zn. C. Zeiß Jena s černou brašnou. Byl by velice rád, kdyby se mu vrátil, dalekohled má pro něj zvláštní význam, neboť to byl dar od jeho už zesnulé manželky.