Návrat Filly se zase odkládá. Prostory galerie v Peruci nejsou připraveny

Peruc - Ostré spory mezi krajem a majitelem zámku v Peruci pokračují. Obrazy známého malíře už měly být zpět, stále se ale opravuje.

Zámek v PeruciFoto: archiv

Filla zpět v Peruci? V nedohlednu. Rekonstrukce peruckého zámku se dál protahuje, kraj se navíc coby vlastník sbírky dohaduje s majiteli památky, kdo za vzniklé problémy může. Situace je vyhrocená, vzájemně se obviňují, kraj zvažuje žalobu.

Když se v roce 2016 začala památka opravovat, padla domluva, že o dva roky později se umělcovo dílo nastěhuje zpět do „nového“. Jenže opravy pokračují, smlouva nebyla podle kraje dodržena a navíc se rozhořela bitva mezi Ústeckým krajem, jenž spravuje odkaz Emila Filly, a majiteli zámku. Podle kraje majitelé dlouhodobě vůbec nekomunikují. Nereagovali údajně ani na několik výzev k předání části zámku, kde sídlí pamětní síň, do užívání nebo na návrhy schůzek. „Zvažujeme další právní kroky, které mohou směřovat až k žalobě,“ uvedla mluvčí kraje Lucie Dosedělová s tím, že zástupci kraje by se také rádi podívali, jak to vlastně aktuálně uvnitř v pamětní síni vypadá. Ani to jim prý nebylo umožněno, i když o to několikrát vlastníky zámku žádali.

Majitelem památky je od roku 2015 Dominika Matušová. Za projektem obnovy zámku stojí také Pavel Ondráček, vlastník zámku a středověké krčmy v Dětenicích. Ten nařčení kraje odmítá. „Nechápu, proč chtějí podávat žalobu. Proto, že se památka zachraňuje a opravuje? Místo podpory nám vyhrožují? Zámek nelze zatím zpřístupnit, důvod je jednoduchý dál tam probíhá rozsáhlá rekonstrukce. A hlavní je ho nejdříve opravit, až pak se tam přece může něco vystavovat. A že nekomunikujeme? To není pravda. Písemně kraj informujeme a nedostáváme odpovědi,“ reagoval Pavel Ondráček. Řekl také, že na návštěvě zámku se lze prý jednoduše domluvit.

Práce jdou pomaleji

Majitelé přiznávají, že původní odhad délky rekonstrukce byl chybný. „Ano, termín dokončení oprav dodržen nebyl. Zámek byl totiž v hodně špatném stavu, práce jsou rozsáhlejší a jdou pomaleji, než jsme původně mysleli. A je logické, že když ještě není opraveno, nemůžeme to předat k užívání. Nebo chtějí vystavovat na staveništi? Musí se to nejdříve celé dodělat,“ řekl Ondráček. Jak dlouho práce potrvají, nedokázal říci, pravděpodobné ale je, že se bude opravovat ještě roky.

Majitelé peruckého zámku také obvinili Galerii Benedikta Rejta, která dílo Filly vystavuje, z dlouhodobého poškozování památky. Posudek, který si nechali zpracovat, tvrdí, že voda a splašky z toalety a koupelny v síni odtékala do historických sklepních prostor, ty jsou údajně částečně zatopené a zdivo je prý kvůli tomu podmáčené. Ani do sklepení se nemohli zástupci kraje podívat, majitel ho neukázal ani médiím.

Vedení galerie obvinění důrazně odmítlo. Podle něj od roku 2007 až do předání před stavbou nebyla toaleta ani koupelna používána. Síň totiž neměla přístup k vodě. „Základy jižního křídla zámku byly v době, kdy byl nabízen k prodeji, v dobrém stavu. Kanalizace ze síně nikdy nebyla vyústěna do sklepních prostor,“ uvedla ředitelka Galerie Benedikta Rejta Alica Štefančíková.

Fillovo dílo tak zatím nadále zůstane vystaveno v Lounech.