„Okolí hradeb je hodnotné ze dvou důvodů. Jednak je blízko centra, je to ideální místo pro procházky a další oddechové aktivity. A také nabízí nevšední výhledy do okolí Žatce, prostor kolem hradeb byl dřív více otevřený než nyní. Bohužel ani jedno dnes nefunguje,“ vyplynulo ze slov krajinářské architekty Štěpánky Šmídové, pod jejímž vedením tým architektů zpracovává zmíněnou studii.

O nutnosti revitalizace okolí hradeb se v Žatci mluví už řadu let. Zatím v něm spíš dominují temná zákoutí zarostlá náletovými dřevinami, poškozené cesty, občas nepořádek včetně odhozených injekčních stříkaček od narkomanů. „V příštím roce by měla být hotová studie a také projektová dokumentace pro první etapu. Vlastní práce by mohly začít v roce 2021,“ sdělila vedoucí odboru rozvoje žatecké radnice Kateřina Mazánková.

Zmíněná první etapa se týká západní části kolem Nákladní ulice, druhá zahrnuje severní část pod pivovarem a třetí fáze řeší prostor za autobusovým nádražím kolem ulice Pod Střelnicí. Prostor pod hradbami by měl být v budoucnu průchodný kolem dokola po nové promenádě, architekti navrhli vytvoření tří vyhlídkových míst. Do návrhu změn je zahrnutý také parčík mezi ulicemi Pod Střelnicí a U Odborů, ze kterého by se mělo stát herní místo pro děti.

Přes ulici Pod Střelnicí by měla podle studie vést lávka pro pěší k autobusovému nádraží. U něj se počítá s demolicí kuželny, jež by se měla podle dlouhodobého záměru města přestěhovat do spodní části bývalých papíren. A na uvolněném prostoru by měl vyrůst nový objekt sloužící jako kavárna, případně infocentrum.

Obnova je nutná

Velké změny by měly podle návrhu architektů proběhnout v prostoru pod pivovarem. „Dnes je to zarostlé místo prakticky bez využití. Vzniknout by tam mohl multifunkční prostor pro pořádání různých kulturních akcí a ve svahu terénní cyklistické stezky,“ nastínila architektka Alena Burešová.

Právě prostor pod pivovarem bude z hlediska úprav nejkomplikovanější. Nad svahem stálo před staletími žatecké hradiště, místo je tak hodnotné pro archeology i památkáře. Vedoucí stavebního odboru Tomáš Trávníček zase připomněl složitost území z hlediska geologie a vodních poměrů. „Jakýkoliv zásah do terénu bude komplikovaný a finančně nákladný,“ upozornil.