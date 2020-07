Když není situace nakloněná k obdivování pařížské eiffelovky nebo rozlohy edinburghského hradu, vracejí se čeští turisté zpátky na památky v tuzemsku. Toto léto to mohou vzít doslova od podlahy, když se přidají na poučné výlety s archeology. Pořádají je také na Lounsku.

Archeologický ústav Akademie věd ČR připravil pro posílení tuzemského turistického ruchu nabídku výletů na vybrané archeologické lokality po celé České republice. „Prohlídky budou zajišťovat zkušení archeologové, kteří všem zájemcům představí, co obnáší práce archeologa a co se skutečně skrývá v zemi na známých i pozapomenutých lokalitách,“ informoval mluvčí Archeologického ústavu AV ČR Jaroslav Řídký.

Ve spolupráci s lounským muzeem se můžete vypravit třeba do Postoloprt a seznámit se s historií bývalého kláštera Porta Apostolorum. Místo může veřejnost navštívit jen jednou za čas při opravdu zvláštních příležitostech. „Až do husitské revoluce to byl bohatý klášter, který konkuroval Žatci i Lounům,“ přiblížil ředitel lounského muzea Jiří Matyáš. Působiště benediktinských mnichů bylo v roce 1420 zničeno, po husitském řádění lehlo popelem. Dochoval se z něho ale architektonický unikát, který lidé během prohlídky uvidí. „Jedná se o šestidílné románské okno, které je běžně schované ve zdech děkanství, a tudíž nepřístupné,“ doplnil ředitel muzea. Republikový unikát pochází pravděpodobně z první poloviny 12. století.

A protože na Lounsku se nachází přímo ukázková archeologická lokalita – skanzen Březno u Loun, můžete se s vědci, jejichž nástroji jsou síta, lopaty a štětce, vydat i sem.

Na prohlídky s archeology je nutné se přihlásit dopředu. Na webu Archeologického ústavu je přehledný rozvrh, který se aktualizuje pro každý prázdninový týden. Pomocí on-line formuláře vyplníte pár údajů a můžete přijít na prohlídku. „V případě skanzenu máme prohlídky několikrát do týdne. Postoloprty nejsou primárně davová záležitost, ale komorní procházka. O to je ale působivější,“ poznamenal ředitel muzea v Lounech. Do konce prázdnin ji můžete absolvovat ještě dvakrát. V úterý 3. srpna a v úterý 18. srpna.

Návštěvníků přibylo

Archeologické léto je jednou z akcí, která vznikla zejména kvůli podpoře tuzemského turismu v době, kdy je cestovní ruch poznamenaný epidemií COVID-19. Zájem o tuzemské památky se podle ředitelů institucí navýšil, byť konečná data lze brát jako pevná až po sčítání na konci sezony. Už teď si jsou ale jistí na státním zámku Stekník. „Od 25. května nás navštívilo šest tisíc lidí. To je ve srovnání se stejným obdobím za loňský rok nárůst asi o jeden a půl tisíce návštěvníků. Moc nás to těší,“ pochvaluje si kastelánka Jana Zajíčková.

Památky i přes nejasný začátek sezony nechtějí své návštěvníky ochudit o kulturní akce. Na Stekníku se druhý srpnový víkend připravuje dvoudenní jarmark s netradičními prohlídkami. Žatecké muzeum nabídne ve středu 19. srpna cestu do pravěku. Jinde zase sází i na přidanou kulturu. Úspěch zaznamenal Nový Hrad v Jimlíně, když na minulý týden pozval Kinematograf Bratří Čadíků. Na dobrovolném vstupném se na charitativní účely vybralo přes 11 tisíc korun.