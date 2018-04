Návštěvnost kin neustále stoupá. Ústecký kraj není výjimkou

Ústecký kraj - Návštěvníky lákají do biografů setkání s herci i sekt. V uplynulých 12 měsících si našla cestu do kinosálů po celé zemi polovina populace.

Zabořit se pohodlně do křesla, zobat popcorn, popíjet kolu, a hlavně sledovat pěkný biják na obřím plátně kina. Tak právě tato kratochvíle je u Čechů čím dál více oblíbenější. Vyplývá to alespoň ze statistik Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podle nich totiž kina zaznamenávají v posledních letech vyšší zájem diváků, a to i v Ústeckém kraji.

V celorepublikovém srovnání s rokem 2000 navštívilo kino o 79 % filmových fanoušků více. „Návštěvnost našeho kina následuje celorepublikový trend, takže roste,“ potvrdil vedoucí multikina Premiere Cinemas Teplice Marek Reichel.

V roce 2016 stoupla návštěvnost českých biografů oproti předchozímu roku o 2,6 milionu prodaných vstupenek. „S 15,6 milionu návštěv dosáhla nejlepšího výsledku od roku 1993. Zvrátil se tak výrazný propad návštěvnosti kin mezi lety 1989 a 1995 a stagnující trend, který provázel následující období,“ sdělil Milan Dedera z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Vyšší frekvence v turniketech kin má několik příčin. Jednak se lidem ekonomicky daří, jednak se je provozovatelé snaží lákat na různé doprovodné akce. A je jedno, jestli jsou to setkání s herci, či filmové večery se sklenkou sektu. „Pro diváky se snažíme připravovat stále něco nového. Pořádáme velmi úspěšné Pohádkové neděle, tedy předpremiéry rodinných filmů se zábavným doprovodným programem, či projekce Premiere Extra, na kterých promítáme koncerty světových kapel,“ dodal Reichel.

V uplynulých 12 měsících si našla cestu do kinosálů po celé zemi polovina populace. Častěji šlo o ženy. „Kino nejčastěji navštěvují mladí lidé ve věku 16 až 24 let a dále pak osoby od 25 do 34 let. S přibývajícím věkem obliba této aktivity klesá,“ doplnil ředitel sekce demografie a sociálních statistik ČSÚ Martin Zelený.

Lépe se poslední dobou dýchá i kinům v menších městech. Těží hlavně z obliby 3D filmů. „Trojrozměrné filmy jsou v kurzu zejména u dětí. Chodí jich docela dost. Naopak starší lidé si na 3D moc nepotrpí. I proto jsme zavedli promítání s názvem biosenior, což jsou nové filmy spíše české produkce, které mají důchodci za poloviční cenu,“ řekl vedoucí KC Duchcov Bohumil Vitásek.

Tuzemská kina uvedla v roce 2016 celkem 1260 celovečerních filmů, z nichž třetina byla české produkce. „Poslední velký úspěch zaznamenaly české snímky Prezident Blaník nebo Tátova volha,“ doplnil Marek Reichel.