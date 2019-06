Anabolika v konečníku, subutex zašitý v pantoflích, pervitin pod poštovní známkou nebo mezi dvěma papírovými listy psacího bloku, marihuana v pánském deodorantu. To jsou případy, se kterými se setkali ve věznici v Novém Sedle na Žatecku při snaze odsouzených dostat se k drogám a dalším zakázaným látkám.

Na všemožné způsoby donášení drog upozornili zástupci policie a vězeňské služby při nedávné prezentaci případu distribuce pervitinu ve věznici v Novém Sedle, ve kterém je obviněno devět lidí. „Drogy ve věznici nemají co dělat, je to obrovský problém z pohledu bezpečnosti. Člověk se pod jejich vlivem chová nevyzpytatelně, může být nebezpečný ostatním odsouzeným, vychovatelům i strážným,“ vysvětlila kriminalistka Renata Kassalová. „Snažíme se hledat cesty, jak se drogy do věznice dostávají,“ dodala.

Způsobů je několik. Odsouzeným pomáhají k drogám návštěvy, zakázané látky přicházejí balíky nebo listovní poštou, existují snahy o jejich předávání na vnějších pracovištích. „Vězni jsou zaměstnáni v různých režimech. Pro nás je v tomto ohledu nejproblematičtější vnější pracoviště s volným pohybem odsouzených. Tam jsou bez dozoru zaměstnance vězeňské služby, dohlížejí na ně civilní osoby z dané firmy,“ vysvětlil Josef Ihring, komisař oddělení prevence a stížností Věznice Nové Sedlo.

Pracovníci vězeňské služby se snaží drogy odhalovat technickými prostředky, slouží jim k tomu i speciálně vycvičení psi. Naopak vězňům v tom pomáhá komunikace přes telefon. Odsouzení mají možnost 20 minut denně telefonovat na zpravidla pět schválených čísel, dokážou se ale díky přesměrování hovorů spojit i s někým jiným.

Marihuana a pervitin vedou

Nejčastějšími drogami, se kterými se v Novém Sedle i spádové ženské věznici Drahonice na Podbořansku setkávají, je marihuana a pervitin. Zda odsouzení muži a ženy ve věznicích užijí drogy, mají odhalit testy. Ročně se jich provede několik set. V roce 2016 bylo 27 pozitivních testů, předloni 19 a loni 17.

Za užití omamných a psychotropních látek ve věznici hrozí odsouzeným kázeňská řízení nebo trestní řízení. „Záleží na tom, zda se jedná o první takový prohřešek,“ vysvětlil Josef Ihring.

Drogy ve věznici v Novém Sedle se trestně postihují od roku 2016, kdy došlo k nárůstu počtu drogově pozitivních odsouzených. V ten rok za to soudy odsoudily v Novém Sedle sedm mužů. Předloni tři. Kromě jednoho podmíněného všichni dostali nepodmíněné tresty odnětí svobody v rozmezí šesti až osmnácti měsíců. Pobyt ve věznici se jim tak protáhl.

Letos se našly ve věznicích drogy dvakrát. V jednom případě šlo o nález pervitinu pod známkou na pohlednici v Drahonicích, ve druhém o nález stejné látky v Novém Sedle v rektu odsouzeného po návštěvě. V tomto případě se jedná o rozsáhlejší trestnou činnost, která souvisí s předáváním drog na pracovišti. Obviněno je devět lidí: pět odsouzených mužů, čtyři ženy zvenčí.