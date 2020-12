Strážci zákona evidují v celém kraji letos za uvedené období 9 394 havárií, loni jich bylo 10 340. Nejnebezpečnějšími silnicemi z hlediska nehodovosti přitom zůstávají například I/13 na Děčínsku směrem na Českou Kamenici, na Chomutovsku I/7, u Kadaně opět I/13 během mlhy a námrazy, případně na Ústecku a Lovosicku I/30 okolo Labe.

Na Ústecku zůstávají nejnebezpečnějšími křižovatkami ta u Knínic opět na silnici I/13 a křižovatka U Šmelce na silnici I/30 nedaleko Chlumce. „Obecně lze říci, že se jedná o silnice první třídy a ve většině případů bývá příčinou nehod nedání přednosti v jízdě,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Podle krajského šéfa dopravní policie Jiřího Ušáka je naopak za bezpečnou považovaná křižovatka u Přestanova na „teplické“ silnici. A to od té doby, co je tu kruhová křižovatka, podobně jako v ulici Majakovského v Předlicích. „Nebezpečnost silnic závisí na intenzitě provozu a vyšší nadmořské výšce s vyšším stoupáním v zimě, v létě bývají nebezpečné složité silnice s mnoha zatáčkami, kde bývá špatně vidět kvůli vegetaci. Co se křižovatek týká, pokračuje jejich optimalizace. Dle podmínek je někdy lepší kruhová, jindy světelná,“ poznamenal Ušák.

Světelná křižovatka vždy zpomalí provoz, na kruhový objezd nemůže nadměrný náklad. V obcích jsou ale prý bezpečnější, není ovšem dobré na jednotlivá ramena malovat přechody pro chodce jako na světelných křižovatkách. „Neexistuje žádné ideální řešení. Bezpečnost provozu ve městech závisí na dvou věcech. Je potřeba vyhnat tranzitní dopravu, tu významně odklonila dálnice D8. A poté směrové oddělení provozu jako na čtyřproudové ústecké ulici Sociální péče, která je ale nebezpečná pro přecházení,“ vysvětlil Ušák. Policisté zde proto prosazují úpravu směrů, delší zálivy a tam, kde jsou přechody pro chodce, zúžení silnice na jeden pruh.

Své tipy na nebezpečné silnice a křižovatky dodal i expert na bezpečnost v dopravě Jan Pechout, který býval koordinátorem BESIP v Ústeckém kraji. Podobně jako Ušák označil za nebezpečnou silnici I/13 na Děčínsku ve směru na Liberec, hlavně v úseku na Českou Kamenici. Zmínil se o kamiony zacpané silnici na Chlumec, hovořil o zacpané Bílině, kde bývá průjezd přes tři kruhové křižovatky během dopravní špičky motoristovou noční můrou. „Tady by pomohl jen tunel, anebo obchvat. Ale o tom se hovoří dvacet let a nějakých dvacet let se o tom ještě hovořit bude, než to někdo postaví,“ poznamenal.

Co se několikrát skloňované silnice I/13 týče, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se o ní také zmiňuje. „Spojuje důležitá průmyslová centra na severu Čech a je tedy dopravně velmi zatížena zejména nákladní dopravou. Úsek u Třebušic byl posledním úsekem mezi městy Chomutov a Most, který byl pouze dvoupruhový, což snižovalo plynulost a tedy i bezpečnost dopravy. Nová mimoúrovňová křižovatka tuto dopravní závadu odstranila a řidiči mají nyní k dispozici celý úsek ve čtyřpruhovém uspořádání,“ dodal generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Stavba navazuje na stavbu přeložky silnice I/13 z Jirkova do Třebušic a řeší jeden z uzlových bodů na této trase, totiž křížení se železniční tratí, včetně rekonstrukce mostního objektu nad touto tratí, napojení silnice II/255 Záluží, Komořany, Hořany, Postoloprty i napojení jednotlivých průmyslových objektů u Komořan a Třebušic právě na rekonstruovanou silnici I/13.