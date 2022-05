Kde se v okrese Louny nejvíc bourá? U Libčevsi, na dálnici D7 a u Blšan

/DATA/ Asi tři kilometry od Libčevsi na severu Lounska jede po silnici I/15 Most – Lovosice 75letý řidič s osobním vozem Škoda Fabia, nezvládá levotočivou zatáčku a sjíždí ze silnice do ovocného sadu. Zatímco on zůstává nezraněn, jeho manželka při nehodě umírá. V jinou dobu a o kousek dál se střetávají dvě osobní auta. Na místo se sjíždějí záchranáři, tři zraněné ženy odvážejí sanitky a vrtulník do nemocnic.

Silnice I/15 mezi Mostem a Lovosicemi u Želkovic na severu Lounska. Na trase je řada zatáček a nepřehledných úseků. | Foto: Deník/Petr Kinšt

To byly dvě dopravní nehody z mnoha, které se v poslední době na zmíněné silnici staly. Podle statistik se zařadila k nejnebezpečnějším v okrese Louny, policisté a pojišťovny ve dvou úsecích evidují v poslední době více než padesátku havárií a dvacítku zraněných. Kritická jsou místa u Želkovic a mezi Kozly a Libčevsí. Zmizí, až se postaví přeložky silnice I/15. Tříkilometrový obchvat Želkovic chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začít stavět přibližně za pět let. Přes obec známou díky prodeji ovoce a zeleniny denně projede téměř deset tisíc aut. „Vadí nám hlavně hluk. Samozřejmě se těšíme, až budeme mít klid,“ sdělil starosta Želkovic Josef Scheithauer. Okolí obce skrývá na šoféry nástrahy, hlavně prudké serpentiny. „Jezdím tamtudy pravidelně do práce do Lovosic, zatáčky znám, takže před nimi zpomaluji. Jsou ale řidiči, kteří tam i přes značky jedou rychle. Auta v příkopech tam vidím poměrně často,“ popsal Robert Marcela z Loun. Také nedaleká křižovatka u Kozlů a okolí by o statut rizikového místa měly přijít. ŘSD počítá s pětikilometrovou přeložkou silnice I/15 v úseku Libčeves – Odolice, doprava v lokalitě se výrazně sníží. Dřív než v roce 2030 se ale stavět nebude. Zhruba k padesátce nehod došlo v poslední době na silnici I/7 Praha – Chomutov na Lounsku. Kritický je obchvat Loun, křižovatka u Smolnice a konec dálnice u Sulce. Tato riziková místa by měla zmizet poměrně brzy, ŘSD tam staví dva navazující úseky dálnice. „Se zprovozněním dálnice u Loun počítáme v roce 2023, navazující úsek u Chlumčan by měl být hotový v roce 2024,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Pozor na nebezpečné nehody: Toto jsou místa, kde Češi nejčastěji bourají Na Podbořansku je další rizikový úsek poblíž Blšan, před dvěma lety tam havaroval autobus se žateckými gymnazisty. I v tomto případě byla jako ve dvacítce dalších příčinou nepřiměřená rychlost. Tento úsek silnice I/27 mezi Žatcem a jesenickou křižovatkou má ŘSD v plánu také přestavět a vést jinudy. Jedná se ale o dlouhodobý výhled, s realizací v dohledné době se proto nepočítá.

