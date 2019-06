Křižovatku u žateckého Tesca čekají úpravy. Přinést mají bezpečnější průjezd a odbočování z hlavní silnice Most – Plzeň do žatecké Husovy ulice. Nově bude místo osvětlené, při snížené viditelnosti je totiž špatně přehledné.

Frekventovaná křižovatka je častým místem dopravních nehod. Na konci loňského roku tam dokonce vyhasl život mladé ženy. Hlavně v dopravních špičkách je problém na hlavní silnici najet a ve směru od Mostu z ní bezpečně odbočit do Žatce.

Některé změny zajistí město, další správce plzeňské silnice – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Žatecká radnice nechá opravit výtluky v Husově ulici před nájezdem do křižovatky a zajistí její osvětlení. Radní před pár dny uvolnili 26 tisíc korun na financování projektové dokumentace, která má přívod elektrického kabelu a výstavbu lamp řešit.

Nejvýznamnější změnu zajistí ŘSD. Novinka bude spočívat ve změně vodorovného a svislého dopravního značení na hlavní silnici v okolí křižovatky. „Při jízdě ve směru od Mostu na Plzeň se jede ke křižovatce do kopce ve dvou pruzích, z nichž ten vlevo je průběžný. Nově bude průběžný pruh vpravo, což je přirozenější. Navíc sbíhání do pruhů před křižovatkou zdůrazní zelenobílé dopravní sloupky,“ popsal vedoucí odboru dopravy žatecké radnice Jiří Dobruský.

V obou směrech bude u křižovatky na silnici snížená rychlost na 70 kilometrů v hodině. Výsledkem dopravní změny bude především bezpečnější odbočování vlevo, tedy do města, při jízdě ve směru od Mostu na Plzeň. Vozidla se ze dvou pruhů nejprve sjedou do jednoho a zmírní rychlost.

Poté se silnice díky vodorovnému značení rozšíří, takže auta vlevo budou mít víc prostoru na případné zastavení před odbočením, vozidla vpravo zase budou mít více místa na jejich objíždění. „Měnit se budou i dopravní značky. Ty, které vadí při výhledu řidičům při výjezdu z města, se mohou posunout, snížit nebo zvýšit tak, aby už nepřekážely,“ doplnil Dobruský.

Všechny zmíněné změny jsou výsledkem opakovaných jednání zástupců města s ŘSD. Kdy k plánovaným dopravním úpravám dojde, není jasné, protože vše provází nezbytné administrativní úkony včetně schvalování projektu ze strany Policie ČR či Ústeckého kraje. Se změnami všechny dotčené úřady souhlasí.

„Z dlouhodobého hlediska město Žatec dál trvá na tom, že nejbezpečnější by byla přestavba problémové křižovatky na kruhový objezd. Jednání města a ŘSD na toto téma pokračují, vidíme v nich určitý posun,“ sdělila žatecká starostka Zdeňka Hamousová.

ŘSD dle vyjádření své mluvčí Niny Ledvinové proti výstavbě kruhového objezdu není. Zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu lze podle ní ale vyřešit úpravou značení. „Nejedná se o křižovatku, která by počtem dopravních nehod nebo svými parametry mimořádně vybočovala z požadavků normy a vyžadovala tak bezodkladnou přestavbu na kruhový objezd,“ sdělila s tím, že je stále nedořešenou otázkou spolufinancování přestavby křižovatky.

Kousek od křižovatky je rozvojové území, kde by měly vyrůst další obchody. To by znamenalo v pořadí čtvrté připojení na danou křižovatku a další silný argument pro výstavbu kruhového objezdu.