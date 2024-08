Na hrázi přehrady pokračují práce na její rekonstrukci, některé činnosti vyžadují úplnou uzavírku frekventované silnice. „Během stavebních prací na vodním díle Nechranice, na bezpečnostním přelivu přehrady, dojde k úplné uzavírce silnice číslo 22512 na koruně v několika termínech. K prvnímu dopravnímu omezení dojde 19. srpna, kdy pro řidiče začne platit objízdná trasa,” uvedla mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.

Plánované uzavírky na hrázi Nechranické přehrady: - od 19. srpna až 1. září od 7:00 do 18:00 hodin

- 9. září od 9:00 do 12:00 hodin

- 20. září od 9:00 do 12:00 hodin

- 4. října od 07:00 do 18:00 hodin

- od 11. do 24. listopadu od 7:00 do 18:00 hodin

Šoféři budou v době uzavírek muset přehradu zdlouhavě objíždět, místo přejezdu hráze budou jezdit až přes Kadaň. Omezení je naplánované na různé dny, někdy i několik dní po sobě, a na různě dlouhou dobu během dne, většinou má být hotovo do 18 hodin, pak se silnice zase otevře.

Souběžná obslužná komunikace bude průjezdná pro Integrovaný záchranný systém, autobusovou dopravu a správu a údržbu silnic. A také pro řidiče, kteří budou mít povolení od Povodí Ohře. To dostávají ti, kteří tamtudy pravidelně dojíždí například do zaměstnání. „Po dobu uzavírek je možné uplatnit povolenky vydané pro období květen–prosinec 2023. Pokud máte povolení z roku 2023, o povolení na tento rok nežádejte. V případě, že povolením z roku 2023 nedisponujete, můžete nás požádat na e-mailu jslamova@poh.cz. Povolení vydáváme osobám, které denně tímto úsekem dojíždějí do práce, za lékařem a podobně,” dodala Zikešová.

Provoz na této komunikaci mají namátkově kontrolovat strážci zákona.

Silnice po hrázi Nechranické přehrady je v poslední době uzavřená poměrně často, důvodem jsou práci na její renovaci. Vloni byla uzavřená několik měsíců, od května do prosince. Také letos už byla několikrát krátkodobě uzavřena.

Přehrada Nechranice je s rozlohou 1338 hektarů pátá největší nádrž ČR, s délkou 3280 metrů má nejdelší sypanou hráz ve střední Evropě. Stavěla se na řece Ohři v letech 1961 až 1968.

