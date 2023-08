„Prvně jsem ho zahlédl, když jsem jel autem. Viděl jsem v poli něco bílého, jak jsem jel ale dál, přemýšlel jsem, co to mohlo být. Vedle se totiž páslo stádo srn. Druhý den jsem se tam vrátil a hledal. Nakonec jsem našel bílého srnce, ” vylíčil Jan Čechovič. Setkání mu vyrazilo dech. „Když jsem ho spatřil, měl jsem hroznou radost. Vzal jsem tam děti a od té doby jsme se na něj byli několikrát podívat,” popsal muž, který žije ve Chbanech a u přehrady chataří.

Albinismus je vývojová vada ve zbarvení. Jedná se o genetickou mutaci. Netradičně zbarvená zvířata mají problém s životem v přírodě nejen kvůli svému nápadnému zbarvení, nedostatek pigmentu v očích navíc způsobuje poruchy zraku a světloplachost. Tito srnci mají také velice nízké šance na to, že by měli potomky, protože jsou pro samice neatraktivní. Současně není jasné, zda-li jsou tito jedinci vůbec plodní.

Na pozorování vzácně se vyskytujícího zvířete vzal také svou sestru Kristýnu. „Neměla jsem slov, byla to nádhera,” podělila se o první dojmy mladá žena.

O bílém srnci, který se pohybuje kolem vodního díla ví rodina už půl druhého roku, řekla o tom ale jen nejbližším lidem. V poslední době je ovšem srnčí albín více vidět, protože okusuje trávu přímo u silnice, kde projíždějí auta. Přibližuje se údajně také ke kempu na konci hráze.

„Už dříve jsme pozorovali, že byl vždycky dále od stáda, teď se ale potuluje sám a velmi blízko silnic. Přijde nám také, že ztratil na váze,” zmínila Kristýna Čechovičová. Kvůli obavě o osud zvířete oslovila odborníky ze Zooparku Chomutov, jestli by nebyl namístě odchyt. Ti potvrdili, že se jedná o srnce s albinismem, podle nich však zvíře nevypadá nijak zuboženě.

„Úbytek váhy může být daný tím, že přechod jara a léta je obdobím říje, kdy samozřejmě srnci vyvíjejí větší aktivitu,” uvedl hlavní zoolog Miroslav Brtnický. „To samé platí i o jeho ,samotě´ - srnci v říji se často potulují sami a vábí samice,” doplnil.

To potvrdili také myslivci. Podle jejich slov není žádný důvod k odchytu. „Zvířata nemají speciální ochranu jen proto, že jsou albíni. Ani nevíme, jaká by ta ochrana měla být - zavřít je do klece? Nejlépe je jim tam, kde jsou,” vysvětlila Štěpánka Fišerová z Českomoravské myslivecké jednoty. Na starost má střelectví, myslivost a projekty.

Zároveň podotkla, že je vysoce nepravděpodobné, že by bílého srnce některý z lovců zastřelil. Jedná se totiž o tabu. „Na bílého srnce nebo jelena se nestřílí, váže se k tomu letitá legenda. Kdyby to někdo porušil, měl by jen smůlu. Do roka by zemřel,” dodala.

Mezi samotnými myslivci se málokterému poštěstilo spatřit bílého srnce na vlastní oči. „V revíru jsem ho neviděl celých třicet let, co dělám myslivost,” zmínil předseda Okresního mysliveckého spolku Chomutov Petr Brziak. „U srnčí zvěře je albinismus dá se říct rarita,” dodal. I on potvrdil, že ze strany myslivců zvířeti nebezpečí nehrozí. Je spíše na řidičích a dalších lidech, kteří se pohybují v oblasti, aby se k srnci chovali ohleduplně.

Legenda, podle níž je zastřelení bílého jelena, srnce nebo ještě hůře bílé laně, tabu, má kořeny v 7. až 8. století. Váže se ke svatému Hubertovi, patronu lovců. Podle ní byl původně nevázaným mladíkem, který propadal světské zábavě. Jednou se ale na lovu setkal s bílým jelenem se zářícím křížem mezi parožím. Toto zjevení způsobilo, že se obrátil na křesťanství a později dokonce povýšil na biskupa.