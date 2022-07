Podle seznamu ztracených a nalezených věcí, které vede obec Chbany, to vypadá, jakoby snad u Nechranic několik rybářů navždy skoncovalo s lovem. Je v něm pět teleskopických rybářských prutů, tři rozkládací rybářská křesla, stejný počet vozíků a další rybářská výbava jako skládací slunečník, cestovní taška či holiny. Nechybí padesátilitrový sud, pánské kolo a bluetooth reproduktor. Celkem se jedná o dvacet předmětů. Našly se během posledních pět měsíců ve Vikleticích, které ke Chbanům patří.

Sekci ztrát a nálezů má každá obec a jak jim ukládá zákon, snaží se v první řadě najít majitele. Většinou prostřednictvím oficiálních webových stránek. Když se ovšem o majetek nikdo nepřihlásí, po třech letech propadá obci.

To se stává často ve Chbanech, podle starosty Jiřího Hoření to však žádné terno není. „Už když se tyto věci najdou, jsou většinou v takovém stavu, že je z nich po třech letech de facto odpad,“ zkonstatoval. „Zorganizovat dražbu, abychom je zpeněžili, by bylo nákladné, takže ty věci likvidujeme,“ dodal. Podle jeho odhadu se zřejmě jedná o potřeby pytláků, kteří nemají zájem na sebe upozorňovat, takže se o majetek nehlásí.

Psí nalezenci

Jednou z položek seznamu ztrát a nálezů je ve Chbanech také pes. Jedná se o dvouletého, čipovaného voříška, který pobíhal po Vikleticích, než si ho všimla majitelka rodinného penzionu a dala mu něco k snědku. I o psí nalezence se obce ze zákona musí postarat. Chbany mají smlouvu se psím útulkem v Jimlíně. V mezidobí než jsou psi předaní, jsou ale umísťovaní do kotce v místní kotelně, kde se o ně starají pracovníci úřadu. Svým svěřencům říkají „kotelníci“. Ani o ně se původní majitelé příliš nehlásí, takže po karanténě a uběhnutí zákonné lhůty končí u nových majitelů. „Nejčastěji o ně má zájem někdo z obce a okolí, už jsme takto umístili snad dvacet psů,“ zmínil starosta.

Seznam ztrát a nálezů mají všechny obce na Chomutovsku mnohonásobně kratší než Chbany. Otvice v něm mají svazek klíčů a poničené dámské kolo, které se našlo v obchodní zóně, v Račeticích se občas najdou klíče a v Loučné pod Klínovcem naposledy přijali mobilní telefon a klíčky od auta. Přestože tam leží středisko zimních sportů, žádné přeskáče se na úřadě nehromadí.

„Jestli lidé ztrácejí lyžařské potřeby, nejspíš zůstávají v půjčovně pod lanovkami,“ soudí starostka Loučné Jana Nýdrová. „Řešíme spíše ztráty a nálezy psů, spolupracujeme s Městskou policií Vejprty. Ještě se nám ale nestalo, že by si psa někdo nevyzvedl, protože se většinou zaběhnou turistům, kteří se pak po nich shánějí,“ uzavřela.