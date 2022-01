„Při jízdě ze Žatce do Plzně způsobil dopravní nehodu dvoupatrového autobusu tím, že nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze komunikace, která byla namrzlá a kluzká, přičemž rychlost byla vyšší než rychlost bezpečná pro průjezd křižovatkou Sv. Václav za daných podmínek. Současně překročil i rychlost vyšší, než byla omezena přenosným dopravním značením, dostal s autobusem smyk, vjel do protisměru, kde narazil do svodidel, která se utrhla, následně sjel do příkopu, kde se autobus převrátil na levý bok,“ uvádí se v obžalobě.

V autobuse jela šedesátka dětí z prvního ročníku čtyřletého gymnázia a z kvinty a sekundy osmiletého gymnázia. Mezi desítkou dospělých byli učitelé, instruktoři a lidé, kteří jeli na lyžařský výcvik jako zdravotní doprovod. „Jezdíme pravidelně se školou na lyžařský výcvik do jižního Rakouska. V autobuse jsem seděl někde uprostřed, takže jsem nezaregistroval, co přesně nehodě předcházelo. Jen jsem vnímal, jak kloužeme mimo silnici, pak jsme se převrátili na bok. Naštěstí ne na střechu, to by následky byly určitě horší,“ popsal chvíle nehody ředitel žateckého gymnázia Miroslav Řebíček. On sám utrpěl při nárazu pohmoždění boku a hrudníku, po prohlídce v mostecké nemocnici jej propustili ještě v den havárie.

FOTO: Byly to hrozné nervy, komentuje známá zraněných středoškoláků

Řada z cestujících utrpěla vážnější zranění s celkovou dobou léčení v řádech týdnů. Nechyběla zlomenina dolní čelisti, otřes mozku, podvrtnutí krční páteře, zlomeniny žeber, klíční kosti, tržné rány. „V případě, že by osoby byly v autobusu při jízdě řádně připoutány bezpečnostním pásem, pravděpodobně by ke zjištěným poraněním nedošlo,“ píše se v obžalobě. Autobus byl po nehodě na odpis. Škoda byla vyčíslena na 3,75 milionu korun.

Podle obžaloby řidič vydal lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví a způsobil škodu velkého rozsahu. V případě uznání viny mu hrozí podle trestního zákoníku až pět let vězení. Zahájení hlavního líčení je u Okresního soudu v Lounech nařízeno na 27. ledna.