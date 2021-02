/FOTO/ K tomu, že umírají lidé, kteří tragickou nehodu nezpůsobili, dochází poměrně často. Většina lidí, kteří vloni na silnicích v okresu Louny zemřeli, za nic nemohla.

12. listopad 2019. Tragická nehoda na silnici I/7 u sjezdu na Březno u Loun. | Foto: Deník

Známý fotbalový činovník Zdeněk Kovář jel o víkendu z Prahy do Žatce, kde prožil velkou část života. Na obchvatu Loun tehdy 38letý řidič s osobním autem Audi A6, který směřoval od Prahy na Chomutov, riskantně předjížděl. Čelně se střetl s protijedoucí Škodou Octavia, za jejímž volantem seděl právě Zdeněk Kovář. Ten na místě zemřel. Od události uplyne za pár dní, přesně 23. února, osm let. Soud poslal řidiče audi na tři roky do vězení, přitížilo mu, že se u něj v autě našly drogy.