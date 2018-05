V Ústeckém kraji si lidé půjčují nejmenší částky z celé republiky

Ústecký kraj - Po řadě let snižování se průměrná výše dluhu českých dlužníků meziročně zvýšila o čtyři tisíce korun. Češi nyní průměrně dluží 29 700 korun, zatímco v roce 2016 byla průměrná výše dluhu 25 700 korun. Vyplývá to z pravidelné analýzy společnosti KRUK, která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Nejvíce dlužníků (16 procent, průměrný dluh 28 100 korun) pochází z Moravskoslezského kraje, následuje kraj Ústecký (12 procent, průměrný dluh 27 900 korun), kde si zároveň lidé půjčují nejmenší částky, a Středočeský (10 procent dlužníků, průměrný dluh 30 500 korun).

V průměru nejvyšší závazky mají dlužníci z Prahy (33 100 korun), kteří tvoří sedm procent všech dlužníků v ČR. Výrazně se jim přibližují obyvatelé Karlovarského kraje s průměrným dluhem 32 700 korun.

„Výrazný nárůst průměrné výše dluhu může souviset s očekáváním pokračování současného tempa růstu ekonomiky, které vyvolává větší ochotu utrácet a kvůli nákupům se i zadlužovat. Dlužníci by ale měli pamatovat na to, že ekonomický cyklus přináší i poklesy a vytvářet si dostatečnou rezervu na pokrytí splátek svých závazků,“ myslí si generální ředitelka společnosti KRUK Paulina Sapkowska.

Češi se zadlužují hlavně v pozdějším věku

Největší dluhy mají Češi ve věku 45 až 64 let (38 procent všech dlužníků) – průměrně přes 34 000 korun.

Nejmenší podíl všech dlužníků (necelá dvě procenta s průměrným dluhem 14 300 korun) patří do věkové kategorie 18 až 24 let. Více než osm procent dlužníků s průměrným dluhem 29 100 korun je již v postproduktivním věku (přes 65 let). Ve všech věkových kategoriích přitom převažují dlužníci z Moravskoslezského kraje.

„Průměrná výše dluhu vzrostla ve všech věkových kategoriích, včetně lidí ve věku nad 65 let, jejichž jediným příjmem bývá starobní penze. Splácet dluhy z důchodu je velmi obtížné, navíc ze zkušenosti víme, že si staří lidé často berou úvěry pro svoje děti nebo vnoučata, která by z různých důvodů vlastní úvěr nedostala. Pokud tito skuteční dlužníci nemohou úvěry sami splácet, může to penzisty přivést na hranici chudoby,“ dodává Sapkowska.

Rostoucí počet dluhů na jednu osobu

Bezmála 19 procent českých dlužníků má více než jeden dluh, což je o osm procent více než v roce 2016. Nejčastěji jde o dva až tři dluhy, výjimkou nejsou ale ani lidé, kteří mají pět a více závazků ke splácení.

„Strkání hlavy do písku před vlastními dluhy je cestou k ještě většímu zadlužení. Domluva s věřitelem, nastavení splátkového kalendáře a pravidelné a včasné splácení je způsob, jak se navýšení dluhu a řešení soudní cestou vyhnout. Základem je komunikace a snaha problém vyřešit,” uzavírá Sapkowska.