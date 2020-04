Inspirací pro něj jsou město, příběhy obyčejných lidí, někdy ji najde v hospodě. V jeho hlavně vznikl nápad na Žatecký román, do jehož napsání se postupně zapojí kromě něj a jeho syna Dominika dalších 777 autorů. „Hotový by měl být v roce 2024. Jeho vznik zatím koronavirus neovlivnil, doufám, že to tak bude i nadále,“ říká o neobvyklém projektu.

Jak se vás osobně dotkla nynější opatření, která jsou zavedena kvůli koronaviru?

Nynější opatření zavedená kvůli koronaviru se mě samozřejmě dotkla, protože jsem svobodomyslný člověk a každé omezení svobody mi vždy vadilo a vadí. Ale chápu, že během pandemie se musí lidé chovat podle nějakého řádu. Daná nařízení dodržovat musím a dodržuji. Respektuji názory lékařů.

Co vám nejvíc chybí?

Asi by bylo na místě říct, že rodina, být mezi lidmi a mít možnost jít na pivo. Ale co mi opravdu nejvíc chybí, je naše karetní hra Žatecký whist, kterou hrajeme každé úterý s partou kamarádů.

Přinesla vám opatření naopak něco pozitivního?

Díky moderním technologiím se vidíme přes různá spojení a připojení s příbuznými a s nejbližšími možná častěji než v době virového míru. Já jsem se stal během půl roku dvojnásobným dědkem. Dceři Nellince s manželem Honzou se v září narodil syn Ottík a 20. března se narodila našemu synovi Dominikovi a jeho ženě Barušce dcerka Rebeka. Tu jsme zatím face to face samozřejmě neviděli, protože by bylo nezodpovědné od nás starých se k tak malému tvorečkovi vůbec přibližovat. Ale na to setkání se moc těším.

Máte teď víc času na psaní?

Čas na psaní si najdu vždy. Mám více času na manželku, protože se netoulám po Žatci, ale jsem doma. Slíbil jsem jí už i nějaké práce. Mám na mysli například vytvoření videoklipu z její dovolené, aby si někdo nemyslel, že budu kopat studnu nebo zdít.

Pustil jste se díky koronaviru třeba do úplně nového projektu?

Ne, nepustil, i když tip napsání knížky mě napadl, ale mám tolik práce, že to musím nechat až po dokončení Žateckého románu.

Aleš Stroukal

Narodil se v Žatci, kde s třináctiletou přestávkou v dětství bydlí dodnes. Je mu 60 let. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích a Pedagogickou fakultu VŠZ v Praze. Pracoval jako zootechnik, dlouhé roky je finanční poradce NN životní pojišťovny. Informace o jeho vydaných knížkách jsou na www.ales.stroukal.cz

Žatecký román je nově vznikající kniha, kterou kromě vás a vašeho syna píše 777 dalších autorů. Jak vás to napadlo?

Zajímavé nápady prý vznikají na netradičních místech, tenhle vznikl na záchodě. Chtěl jsem, aby to bylo v sedmičkové soustavě, ale 77 bylo málo, takže zvítězilo číslo 777. I když je to hodně moc lidí.

Kolik autorů už se zapojilo?

Koncem dubna by mělo mít napsáno prvních 100 autorů, teď je napsaná přibližně desetina.

Máte už zajištěné všechny autory?

Nemám a ani nechci. Vše se to dojednává postupně, ale vím, že dokážu oslovit minimálně dva a půl tisíce lidí, takže i kdyby mne dva lidé ze tří odmítli, tak ten počet 777 + 2 autoři dáme. Prostě tomu věřím.

Kdy bude kniha hotová?

Já jsem napsal úvod loni v říjnu, každý autor má na své psaní maximálně dva dny, takže vynásobte 777 krát dva a to vydělme 365 a vychází nám, když to půjde podle plánu a bez zádrhelů, že syn Dominik bude psát závěr i s rezervou za čtyři a půl roku. To vychází někdy na jaro 2024. Ale může se stát, že dojde ke zpoždění. Už dvakrát jsme byli za plánem, ale zatím jsme to vždy díky rychlejším psavcům dohnali a nyní šlape vše, tak jak má.

Ovlivnil koronavirus psaní této knihy?

Zpočátku jsem se na chvíli zalekl, že budou lidi všeobecně negativní, ale všichni vidíme, jak jsou Češi optimističtí. Takže doufám, že neovlivní vůbec.

O čem by vlastně kniha měla být?

To já nevím, protože já napsal pouze ten úvod a předal jsem štafetu autorovi číslo jedna Pavlovi Kylouškovi, který na mě navázal a děj posunul dle sebe a poslal štafetu autorovi číslo dva Vláďovi Valešovi, a takhle to jde pořád dál. Já do děje vůbec nezasahuji, pouze upravuji drobnosti, a to většinou ještě i po konzultaci s autorem. Hlídám třeba takové záležitosti, aby nám jeden dědeček neumřel v knížce třikrát.

Takže autorem se může stát kdokoli?

Víceméně ano, ale mám v podmínkách, že můžu autora odmítnout. A to buď po napsání textu, kterým dle mého bude chtít knize uškodit, nebo rovnou předem, pokud ho znám natolik, že vím, že by svou účasti nechtěl pomoci společné knize, ale právě naopak. Nehledám spisovatele, ale kamarády, známé, přátele, známé známých nebo příbuzné, kteří se odhodlají pouze navázat na předchozí text a napsat svých přibližně 777 znaků bez mezer.

Bude ve finální verzi v knížce poznat, kdo co psal?

Nebude. Zatím to každý, kdo navazuje vidí, protože každý příspěvek autora je uveden pořadovým číslem a končí jménem autora. Ale to ve finální verzi vypustíme a v knize už bude pouze souvislý text a její součástí bude seznam autorů.

Odmítl už někdo nabídku na psaní? Vy jste už někoho odmítl?

Já zatím neodmítl nikoho. Ale už se mi stalo několikrát, že se někdo ve vší slušnosti omluvil, což respektuji. Ale myslím si, že by se nemusel bát nikdo. Dávám příklad, že je to jako kdyby mi někdo nabídl, že v rámci dláždění nekonečného chodníku napříč Žatcem každý z nás vydláždí 0,77 metru chodníku. I když jsem manuálně levej a nikdy jsem nedláždil, tak bych do toho šel.

Kde vezmete na vydání tak velkého díla peníze?

Předpoklad je kombinace finanční pomoci Města Žatec, kde mám požádáno o finanční příspěvek a současně samofinancování. Každý autor přispívá na tvorbu a vydání knížek a vše okolo toho částkou 299 korun. V ceně je pro každého autora jeden výtisk knihy. Samozřejmě se nebráníme případné finanční pomoci i odjinud.

Vraťme se k vašemu psaní. V kolika letech jste napsal své první literární “dílo“, co to bylo a o čem?

Já jsem psal od mala, jen co jsem se naučil písmenka. Rodiče mi koupili linkované sešity s červenými deskami a já jsem na tu čelní stranu napsal název “knihy“ a hned na druhou stranu těch desek seznam hlavních postav. Pak jsem do sešitu napsal jednu, maximálně dvě stránky textu a hned druhý den jsem rozepsal druhou “knihu“. Sešitů přibývalo, ale nikdy jsem nic nedopsal. První ofiko povídku jsem napsal tuším v roce 1976. Pak následovaly povídky v různých periodikách a teprve v roce 1994 vyšla moje první knížka Z nebe se dá vystřihovat. To je výběr toho nejlepšího, co jsem do té doby vymyslel. Povídky a pár básniček.

Kdy jste přišel na to, že vás psaní baví?

Asi v první třídě, když jsem se naučil psát. Ale že mě psaní jako ve smyslu vydávání knížek bude bavit, tak rozhodl ten fakt, že se mi podařilo vydat první knížku. Pak už jsem nikdy nepřestal.

Kolik jste už napsal knížek?

Napsal jsem jich stovky, připravovaných do tisku v různých fázích jich mám desítky, ale vždy dělám intenzivně pouze na jedné. Vyšla mi jedna kniha, kterou jsme napsali se synem Dominikem Zvířátkování, jedna společná kniha je se sedmi žateckými autory Žatecká sedma a deset mých knih vyšlo pouze pod mým jménem. Plus tedy ještě řádka sborníků, ve kterých mám vždy po jedné nebo více povídkách.

Jakou svou knížku byste označil za nejzdařilejší?

To je otřepaná odpověď. To máte jako s dětmi. Všechny je mám stejně rád. Obecně jsou ale nejlépe hodnoceny čtenáři Příběh jedné saluki, Je to křeč, Z nebe se dá vystřihovat a Stolicování.

Čtete své dřívější knížky?

Že bych si vzal jednu z nich cíleně do postele a vždy před spaním postupně přečetl, tak to ne. Ale v autě vozím stále Zvířátkování a Je to křeč a když je manželka na poště nebo v masně, tak si někdy náhodně čtu, kde zrovna nalistuji.

O vás je známo, že většinou stále píšete ručně na papír. Je to tak stále? Proč nepíšete na počítači?

Už převažuje psaní na počítači, ale nejradši opravdu píšu propiskou na papír či do sešitu. Já totiž tou rukou sice šíleně čmářu, že někdy vypadá věta složená jakoby jenom z různě dlouhých vlnovek, ale po sobě to z 99 procent přečtu. Někdy to ale musí rozluštit moje manželka. Prostě tou rukou stíhám ty myšlenky. V počítači dělám chyby a pak už nepoznám, jak jsem to chtěl říct a někdy i velkou část textu musím pak vyhodit.

Obvyklá otázka. Kde berete inspiraci pro psaní svých knih? Inspiruje vás například v něčem město Žatec, ve kterém bydlíte? Máte nějaký svůj recept, jak se dostat do “pohody“, aby Vám psaní šlo co nejlépe?

Samozřejmě mě Žatec inspiruje a naše město se objevuje v mých povídkách velice často. Do “pohody“ se někdy dám během dvou kvalitních piv, někdy jen poslouchám šum hospody a čekám na nějaké slovo, které kdosi u vedlejšího stolu vyřkne, někdy mám celý text v hlavě a už ho jen doluji ze závitů na papír, je to různé. V kapse saka, které skoro nikdy nenosím, jsem loni našel složené papíry, na kterých vždy na plese Chmelobrany pokračuji v povídce téměř přesně po roce už mnoho let.

Kromě psaní máte nějaký jiný koníček?

Mám a je toho taky hodně. Mimo čtení a psaní je to saluki Ginnette, vytváření videoklipů z dovolených nebo různých akcí, sbírka pivních lahví, organizace slezin základky, střední vysoké školy, evidence kolem karetní hry Žatecký whist a hlavně a nejvíce muzika. Proposlouchávám všechny řadovky kapely a boduji jednotlivé skladby a z toho pak sestavuji tzv. Best of dle AS. Takový Best of Vaška Neckáře jsem tvořil okolo dvou měsíců. Těch Bestofek mám už hodně přes dvě stě. Chybí mi jich tolik, že odhad je, že práce bude dodělána v mých 99 letech. Nesejme-li mne nějakej rus, tedy coronavirus.