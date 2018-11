Některé zámky se opravují, jiné jsou zdevastované a světlé zítřky je nečekají

Okres Louny /FOTO/ - Krásný Dvůr, Stekník, Nový Hrad, Petrohrad. To jsou jména, která se většině lidí vybaví, když se řekne zámek v okrese Louny. Málokdo ale ví, že na Lounsku, Žatecku a Podbořansku je zámků více než třicet.

Některé jsou v dobrém stavu, jiné v horším. Zmíněné čtyři velké zámky patří státu, respektive Ústeckému kraji. V minulých letech do nich „natekly“ desítky milionů korun, památky prošly a stále procházejí opravami. Ročně si je vyjma Petrohradu, kde je psychiatrická léčebna, prohlédnou tisíce turistů. Zbylé zámky v okrese patří většinou soukromým majitelům.

Jedním z nich je 47letý Pavel Kára ze Žatce, který před čtyřmi lety koupil zámeček na okraji Staňkovic. Byl v žalostném stavu, jeho nový vlastník se snaží o celkovou rekonstrukci. „Troufám si tvrdit, že kdybych zámek v roce 2014 nekoupil, tak by z něj dnes stálo asi už jen torzo. Z hospodářských budov by nebylo určitě nic,“ je přesvědčený Kára.

Se zámečkem z přelomu 18. a 19. století má velké plány. Z bývalých hospodářských budov chce vybudovat penzion, restauraci s minipivovarem, v samotném zámku by měla být v přízemí společenská síň pro různé akce typu svatby nebo rodinné oslavy, v patře výstavní prostory a malý byt. V okolí chce vysadit vinice a sady ovocných stromů. „Opravy mám rozvržené do deseti let. Čtyři roky už mám za sebou, zbývá šest let. Doufám, že se to podaří ale dřív,“ přeje si Kára.

Tohle jsou hlavní turistická lákadla okresu:

Do možná ještě horšího stavu se dostal jiný zámek na Žatecku, v Dobříčanech. Nedávno ho koupil středoškolský učitel z Prahy Martin Rippl. „Uvědomuji si, že rekonstrukce bude nákladná, ale doufám, že získám nějaké dotace. Mou vizí je vybudovat ze zámku domov pro seniory,“ vysvětluje.

Rekonstrukce si vyžádá desítky milionů korun. Místní těmto plánům moc nevěří. Také proto, že nový vlastník se netají tím, že tolik peněz nemá. „Já jsem skeptický. Také kvůli tomu, kolik jednání jsem v souvislosti se zámkem v posledních dvaceti letech vedl. Kolik majitelů se vystřídalo. A zámek je v horším a horším stavu,“ netají se se svým názorem Petr Valenta, starosta Liběšic, pod které Dobříčany spadají.

Některé zámky v okrese prošly v minulých letech opravami nebo se stále opravují. To je příklad tří památek na Podbořansku - v Nepomyšli, Struhařích a Lužci. Jiné na zedníky, pokrývače, tesaře a další řemeslníky teprve čekají. A některým vlastníkům zámků dokonce hrozí trest za to, že se o památky nestarají a nezabránili jejich devastaci.

Vlastníci zámků před soudem

Aktuálně má na stole lounský okresní soud případ italského vlastníka zámku v Postoloprtech a Cítolibech. Čelí obžalobě z přečinu zneužívání vlastnictví „Zámek je totálně zdevastovaný. Rok od roku je to horší. Už před lety zloději odnesli vše, co šlo zpeněžit. Uchylovali se tam bezdomovci a drogově závislí,“ tvrdí starosta Postoloprt Zdeněk Pištora.

Není to poprvé, kdy vlastník památky čelil obžalobě kvůli tomu, že se o ni nestaral. Jeden z případů se týká zámku ve Vršovicích u Loun. Jeho bývalého majitele Okresní soud v Lounech předloni odsoudil k ročnímu podmíněnému trestu s odkladem na dva roky za zneužívání vlastnictví. Krajský soud v Ústí nad Labem pak trest snížil na šestiměsíční podmíněný trest s odkladem na dva roky.