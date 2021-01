Ač případů nákazy covid-19 přibývá po tisících, přesto nejsou v Ústeckém kraji žádná opravdu velká ohniska infekce. Výjimkou jsou pouze vězeňská zařízení, například ve Všehrdech, nebo v ženské věznici Nové Sedlo, kde onemocnělo 56 lidí. Nákaza je jinak roztroušena napříč populací. Poslední den minulého roku přibylo v kraji 994 nemocných koronavirovou infekcí.

První očkování vakcínou proti covidu-19 v ústecké Masarykově nemocnici | Foto: Deník/Karel Pech

Podle mluvčí vězeňské služby Petry Kučerové je v celé republice 310 nakažených vězňů z celkového počtu necelých 20 tisíc lidí ve výkonu trestu. „Zákaz návštěv platí celoplošně, a to minimálně do konce nouzového stavu. Po ukončení uvidíme, jak by to pokračovalo, nechci spekulovat. Zřejmě to budeme řešit operativně,“ poznamenala.