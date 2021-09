Děti se po prázdninách vrátily do větších kolektivů v uzavřených místnostech, nemoci se tak přenášejí jednodušeji. Na vyšší nemocnosti se podle některých odborníků také podepsala distanční výuka a jarní nošení roušek ve třídách, kvůli čemuž nedocházelo k promořování běžnými nemocemi, a děti tak nemají tolik vytrénovanou imunitu.

Některé školy v kraji hlásí vyšší výskyt nemocných, jiné hovoří o běžném stavu srovnatelném s koncem léta předešlých roků. „Za naši školu mohu potvrdit poměrně vysokou nemocnost žáků oproti uplynulým školním rokům. Podle informací od třídních učitelů se jedná o lehká virová onemocnění,“ sdělila ředitelka ZŠ Petra Bezruče v Žatci Zděnka Pejšová. Z celkových 438 žáků této školy byla v minulém týdnu nemocná přibližně sedmina.

Na žatecké ZŠ Komenského alej chyběla pětina dětí. „Do školy chodí 695 žáků, z toho nemocných bylo v pátek 133,“ shrnul ředitel Zdeněk Srp. ZŠ Jižní v Žatci s pěti sty žáky měla kvůli nemoci omluvených devět desítek dětí.

Vyšší absence dětí zaznamenali v poslední době také trenéři ve sportovních oddílech nebo vedoucí zájmových kroužků. „V našem družstvu nejmenších fotbalistů je 23 školkových dětí nebo prvňáčků, na nedělní turnaj jeli jen čtyři. Většinu ostatních omluvili rodiče kvůli nemoci,“ sdělil trenér žateckých fotbalistů Vítězslav Kouba.

Naopak někde se s vyšší nemocností dětí nepotýkají. Třeba v ZŠ Kadaňská v Chomutově. „Máme hlášené nějaké střevní problémy, děti mají rýmy, ale že by toho bylo víc než jindy, to si nemyslím,“ sdělila zástupkyně ředitelky školy Sabina Dudová Fiedlerová.

Podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Ilony Hülleové je případů respiračních viróz či horečnatých stavů u dětí nyní skutečně nezvykle mnoho. „Ordinace pediatrů jsou přetíženy nemocnými dětmi, které po pár dnech v kolektivu začaly být nemocné. Jsou to školkové i školní děti,“ řekla s tím, že za vyšší nemocností stojí také to, že děti nemají kvůli distanční výuce tolik vytrénovanou imunitu jako dřív. Rodiče byli podle ní dříve zvyklí posílat děti s rýmou či lehčí virózou do školy, nyní ale jdou s těmito případy rovnou do ordinace. Kvůli covidu jsou totiž opatrnější.

Koronavirus se na nynější vyšší nemocnosti dětí ale neprojevuje. Testování na covid-19 na zmíněných třech žateckých základních školách přineslo pouze jeden pozitivní výsledek.

„Po posledním plošném testování jsme měli jeden pozitivní záchyt. Následný PCR test byl ale negativní,“ připomněl ředitel ZŠ Jižní. Celá třída, 22 žáků, byla stejně tři dny v karanténě, výsledek průkaznějšího PCR testu se škola dozvěděla až po několika dnech. Také na zmíněné chomutovské škole vyšel jeden test pozitivní, do karantény se musela odebrat celá třída a několik učitelů.

Odborníci radí, že pokud dítě není v pořádku a necítí se dobře, tak by mělo zůstat doma v klidovém režimu. A podle příznaků by mu měli rodiče podávat léky, ať už má rýmu, kašel, případně teplotu. Pokud se stav nelepší nebo si rodiče nevědí rady, tak teprve poté by měli kontaktovat lékaře a dítě nechat vyšetřit. Pokud existuje podezření na nákazu covid-19 v rodině, pak je třeba být při návštěvě ordinace opatrnější.

„Prosíme rodiče, aby se v takovém případě pokud možno domluvili na návštěvě lékaře dopředu a nepřicházeli mezi novorozence nebo miminka či preventivní prohlídky,“ připomněla Ilona Hülleová.