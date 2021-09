Budova blíže k Husově ulici projde rozsáhlou rekonstrukcí, střední a opačná část, což je přístavba z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, kde sídlí dětské, se zbourá. V místě vyroste nová budova v rozsahu hmoty opačného křídla. Alespoň s tím počítá zadání pro studii, jehož zpracovatele nyní žatecká radnice hledá. Ta má ukázat, jak celá rekonstrukce horní části nemocnice bude vypadat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.