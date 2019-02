Žatec - Město Žatec pomůže nemocnici a dá jí osm milionů korun. Zastupitelé se nemohli shodnout, odkud peníze na částečné oddlužení půjdou.

Dohady provázely jednání žateckých zastupitelů při schvalování provozní dotace pro žateckou nemocnici.

Zástupci občanů se nemohli domluvit, zda zruší nějakou investiční akci, nebo poskytnou osm milionů pro nemocnici z rezerv.

Správní rada nemocnice požádala město Žatec o dotaci osm milionů korun. „Peníze chceme použít na zaplacení starých dluhů. Půjdou na faktury, které jsou šest až osm měsíců po splatnosti,“ zdůvodnil žádost Martin Hanták, předseda správní rady.

Nemocnice se přitom pohybuje ve ztrátě přes dvacet milionů korun, má už dlouhodobě finanční problémy. Díky penězům by mohla nemocnice i ušetřit. Podle vedení nemocnice by díky splacení některých dluhů mohla získat zpět výhody u farmaceutických firem, nakupovala by tak levněji.

O potřebě dotace panovala mezi žateckými zastupiteli shoda, ne tak už na způsobu jejího poskytnutí. Původně chtěli kvůli získání peněz přerušit jednu z plánovaných investičních akcí. „Pozastavili bychom projekt rekonstrukce Hájkovy ulice a její propojení se Svatováclavskou,“ řekl starosta Žatce Erich Knoblauch. Místostarosta Aleš Kassal přišel s jiným návrhem. „Nejjednodušším řešením by bylo vzít peníze z fondu rozvoje bydlení, kde je značný přebytek. Nemusíme rušit žádné investice,“ přednesl návrh.

Radní Aschenbrenner nechtěl, aby peníze byly z dotací, chtěl od nemocnice koupit majetek. „Byla by to taková pojistka, kdyby se něco s nemocnicí stalo,“ sdělil. Po bouřlivé debatě a zmatcích při hlasování nakonec zastupitelé schválili návrh místostarosty a peníze převedli z fondu rozvoje bydlení. Překvapivě pak ale stejně zrušili i zmíněnou rekonstrukci Hájkovy ulice.