Nemocnice v Žatci opět uzavřela porodnici a dětské oddělení. Chybějí lékaři

Žatec – Dvě oddělení žatecké nemocnice, porodnice a dětské, jsou zavřená. Provoz přerušily podle vedení špitálu provizorně.

Důvodem je personální situace. Lékaři dlouhodobě chybějí, situace je napjatá. Když jeden lékař „vypadne“, je problém. A to se právě nyní stalo.

„Jeden z lékařů se musí podrobit operaci a náhrada za něj není. Obě oddělení jsou uzavřená přechodně na dva až tři týdny,“ vysvětlil ředitel nemocnice Jindřich Zetek.

Porodnice v Žatci je jedinou v okrese Louny. Nastávající maminky tak musí jinam. Jezdit budou do Slaného, Mostu, Chomutova nebo Kadaně, se kterou se žatecká nemocnice domluvila na spolupráci.

Okolní nemocnice jsou připraveny

„Primářka dětského oddělení Nemocnice Kadaň, MUDr. Patricie Kotalíková, připravila oddělení na příjem všech dětských pacientů, kteří budou potřebovat ošetření anebo hospitalizaci. Primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Kadaň, MUDr. Aleš Padrta, zajistil plynulý příjem všech rodiček ze spádové oblasti Nemocnice Žatec,“ informovala kadaňská nemocnice.

Nemocnice v Žatci se potýká nedostatkem personálu, hlavně lékařů a zdravotních sester, dlouhodobě. Porodnice a dětské oddělení už musely kvůli absenci lékařů letos zavřít. Stalo se tak na pár dnů v polovině února. V březnu se stejnou hrozbu podařilo na poslední chvíli odvrátit.

„Personální problémy máme dlouhodobě. Lékaři na trhu prostě nejsou,“ sdělil ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek. Podle jeho slov je jedinou možností je přetáhnout z jiné nemocnice.

Žatecká nemocnice, která zaměstnává přibližně 250 lidí, v současné době hledá šest lékařů. Mimo jiné i na gynekologicko-porodnické oddělení a dětské. A k tomu primáře dětského oddělení a následné péče.

Město Žatec na personální situaci ve své nemocnici už zareagovalo, letos v únoru zastupitelé rozhodli o mimořádné dotaci. Jde o deset milionů korun, které špitál dostane ve třech splátkách v průběhu roku. Peníze od města mají pomoci stabilizovat nemocnici po personální stránce.

„Peníze jsou určené na úhradu zvýšených osobních nákladů. Především jde o zvýšení mezd, ale i o výdaje spojené s benefity, které mají sloužit ke stabilizaci personálu,“ uvedl Jindřich Zetek. „Chceme zaměstnancům, kteří už v nemocnici pracují, zajistit mzdové podmínky srovnatelné s ostatními poskytovateli zdravotní péče. Zvýšení mezd nám samozřejmě zajistí i vyšší konkurenceschopnost při hledání nových zaměstnanců,“ dodal.

Dvacet let pod správou města

Město a nemocnice musely zareagovat na zvyšování mezd v okolních nemocnicích. „Je to jasný signál ze strany města, že chceme nemocnici v Žatci udržet,“ řekla starosta Zdeňka Hamousová.

Nemocnici v Žatci převzalo město od státu před dvaceti lety. Je pravděpodobné, že pokud by tak neučinilo, nemocnice by už v současné podobě neexistovala. Od té doby do ní město investovalo zhruba tři sta milionů korun, modernizací prošla lůžková oddělení interny, chirurgie, porodnice i novorozenecké. Jsou připravené projekty na rekonstrukci dětského oddělení a léčebny dlouhodobě nemocných.

Desítky milionů korun šly z rozpočtu města do budovy polikliniky, která je součástí nemocnice. Má novou střechu, zateplenou fasádu, vyměněná okna, nedávno se dělaly nové rozvody vody a kanalizace. V plánu je výměna výtahů.