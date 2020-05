Negativní ekonomický dopad mají opatření přijatá proti šíření koronaviru na žateckou městskou nemocnici. Podle současných odhadů vedení špitálu klesnou její výnosy o zhruba 15 až 17 milionů korun, zvýšené náklady se odhadují na pět milionů. Ztráta způsobená epidemií tak přesáhne 20 milionů korun.

Nemocnice, tak jako všechny ostatní v ČR, musela zastavit běžnou péči a připravit se na pacienty s nemocí covid-19 . „Omezili jsme také činnost některých ambulancí, které byly vyhodnocené jako rizikové. Ekonomický dopad přijatých opatření na žateckou nemocnici je velmi významný,“ sdělil ředitel Nemocnice Žatec Jindřich Zetek. Podle jeho slov propad výkonnosti špitálu je za koronavirové období přibližně padesátiprocentní. Na druhou stranu došlo ke zvýšení nákladů vlivem epidemiologických opatření, nemocnice musela například nakoupit ochranné pomůcky a další materiál.

Provoz nemocnice se v posledních dnech vrací do normálu, ekonomické výsledky se prý ale jen tak nezlepší. „Nepředpokládáme, že by byl rozjezd výkonů příliš rychlý, pacienti nemají zájem absolvovat plánované zákroky. Blíží se léto a v té době se lidé obecně méně objednávají, pokud nemají akutní problémy. Navíc ve společnosti stále panuje obava z nákazy a nemocnicím se laicky řečeno lidé raději vyhýbají. Počítáme, že v plném provozu budeme až ve druhé polovině září,“ přiblížil ředitel.

Českým nemocnicím se chystá pomoci stát. Vláda tento týden schválila zákon, díky kterému může ministerstvo zdravotnictví vydat takzvanou kompenzační vyhlášku, která zohlední dopady covid-19 na poskytovatele zdravotní péče a navýší úhrady o pět miliard korun oproti současnému rozpočtu.

„Podařilo se nám bez problémů naše zdravotnictví provést touto krizí a ochránit zdravotníky. Covid krize je za námi a potřebujeme se podívat na to, co je před námi. Našli jsme řešení výpadku příjmů a způsob, jak stabilizovat náklady, které v souvislosti s nákazou koronavirem vznikly,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Přímo v žatecké nemocnici potvrdily výsledky testů na covid-19 v polovině dubna devět nakažených pacientů na oddělení lůžek následné péče. „Toto pracoviště jsme hned na začátku vyhodnotili jako velmi rizikové. Zavedli jsme tam ještě přísnější opatření, instalovali jsme několikaúrovňové filtry, výrazně zpřísnili pohyb osob a zvýšili četnost použití osobních ochranných prostředků a dezinfekcí. I přes opatření bylo toto oddělení jako jediné v nemocnici zasaženo nákazou. Podle reálných dat nelze vysledovat, odkud na oddělení přišla, testování zaměstnanců bylo negativní. Netušíme, jak se tam nákaza dostala,“ popsal Zetek.

„V současné době je nemocnice z hlediska nákazy čistá a opět přijímá pacienty i do léčebny dlouhodobě nemocných,“ dodal ředitel.

Odběrové centrum při žatecké nemocnici na testy na koronavirus by mělo fungovat do konce května, počty lidí, kteří ho navštíví, v poslední době klesají. A to také kvůli tomu, že nemocnice přestala kvůli příliš nízké stanovené ceně odebírat vzorky k vyšetření u samoplátců. „Pokud by se situace zhoršila, odběrové centrum opět uvedeme do provozu,“ ubezpečil Zetek.