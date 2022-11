Endoskopie je vyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů pomocí optiky a videotechniky, která také umožňuje odběr vzorků k dalšímu vyšetření. Endoskop se zavádí buď přirozenými otvory, jako jsou ústa, konečník nebo močová trubice, či pro tento účel otvory vytvořenými uměle, například u laparoskopie.

Velké změny. V Žatci mají představu, jak bude vypadat nemocnice v roce 2050

Nemocnice v Žatci díky dotacím z programu REACT-EU postupně obnoví a doplní zdravotnickou techniku za téměř 100 miliónů korun. „Veřejné zakázky jsou v plném běhu a jejich předmětem je i úplná obnova oddělení radiologie včetně nového CT přístroje nové generace,“ přiblížil Zetek. Počítačový tomograf pomocí rentgenového záření umožňuje zobrazení vnitřních orgánů a tkání člověka, metoda slouží k diagnostice širokého spektra poranění a chorob.

Z programu REACT-EU by měla Česká republika obdržet od Evropské unie dvě desítky miliard korun jako pomoc na zotavení z krize v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. Peníze jdou do projektů z oblasti zdravotnictví, integrovaného záchranného systému a sociální infrastruktury. „Pro naši nemocnici je to významná investiční podpora,“ vyjádřil se už dřív Zetek. Podle jeho slov nedávný nápor nemocných v nemocnici v souvislosti s pandemií covidu mimo jiné ukázal, že je potřeba investovat do její modernizace. Nové přístroje mají nahradit starší, nebo se nakoupí ty, které dosud žatecká nemocnice nemá.

Na co máte právo v nemocnici? Ministerstvo sjednotí pravidla pro ombudsmany

Dotace z evropských peněz není aktuálně jedinou finanční podporou, která by do špitálu měla dorazit. Ústecký kraj má připraveno 36 milionů korun na rekonstrukci objektu oddělení následné péče a přístavbu v místě dnešního dětského oddělení. Připravuje se také vybudování zmíněného urgentního příjmu u pavilonu budov ve spodní části areálu, kde sídlí lůžkové oddělení chirurgie, interny a gynekologie. „Na obě akce máme vysoutěženého zhotovitele projektové dokumentace, smlouvy bychom měli podepsat do konce letošního roku. Projekty a stavební povolení bychom měli mít v příštím roce a v roce 2024 bychom chtěli začít stavět,“ přiblížil starosta Radim Laibl. Zatímco v případě oddělení následné péče město počítá s podporou kraje, u urgentního příjmu chce požádat v příštím roce o dotaci z programů Evropské unie.