Nové přístroje na operačních sálech, rentgeny, lůžka a další moderní vybavení. Nemocnice v Žatci si polepší. A to díky dotaci téměř sto milionů korun, kterou pravděpodobně dostane.

Půjde na nákup nového přístrojového vybavení několika oddělení, pro městský špitál je to významná pomoc. Částka by měla dorazit z balíku peněz, které Česká republika dostane od Evropské unie jako pomoc na zotavení z krize v souvislosti s pandemií nemoci covid-19.

„Prošli jsme úspěšně několika koly hodnocení, je vysoká pravděpodobnost, že dotaci dostaneme. Pro naši nemocnici by to byla významná investiční podpora,“ sdělil ředitel žateckého špitálu Jindřich Zetek. Podle jeho slov nedávný nápor nemocných v souvislosti s pandemií covid 19 mimo jiné ukázal, že je potřeba investovat do modernizace špitálu.

Peníze ze stomilionové dotace mají jít na konkrétní přístrojové vybavení na chirurgii, internu, gynekologii a radiologii. „Půjde o nákup přístrojů, které nahradí ty současné, a také o nákup zcela nových, které dosud nemáme,“ sdělil ředitel. Nové přístroje mají jít třeba na operační sály, v plánu je nákup resuscitačních lůžek, nových rentgenů, chystá se obnova CT. Pokud dotace do Žatce skutečně přijde, nemocnice musí peníze utratit do konce roku 2023. Přístroje by tak postupně do špitálu přicházely v letech 2022 a 2023.

Peníze by měly do žatecké nemocnice dorazit z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). „IROP byl jako jediný operační program v České republice vybrán k tomu, aby pomohl rozdělit finanční prostředky, které Česká republika obdrží od Evropské unie za účelem snížení dopadů pandemie covid-19. Finanční prostředky budou rozděleny prostřednictvím nového investičního nástroje REACT-EU, který umožní čerpat finanční podporu už v tomto roce,“ informovalo ministerstvo pro místní rozvoj s tím, že mimořádné dodatečné zdroje určené na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství v EU byly České republice přiděleny ve výši 21,7 miliardy korun.

V Žatci věří, že dotace z evropských peněz není jedinou finanční podporou, která do tamní nemocnice dorazí. Zastupitelstvo v minulých dnech schválilo žádost o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje, díky kterému by nemocnice mohla získat 18 milionů korun. Tyto peníze by vylepšily nemocniční oddělení následné péče.