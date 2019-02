Žatec - Správní rada žatecké nemocnice jednala v týdnu s nespokojenými zaměstnanci.

MUDr. Zdeněk Bergl, ředitel Nemocnice Žatec. | Foto: DENÍK/Hynek Dlouhý

Dva členové správní rady žatecké nemocnice, jejich chování a špatná komunikace jsou prý hlavním důvodem rebelie zaměstnanců. Signatáři podpisové akce za odvolání správní rady to měli prezentovat na společné schůzce.

Oba tábory se dohodly na dalším postupu a uklidnění situace. O stažení své výpovědi uvažuje také ředitel nemocnice Zdeněk Bergl (na snímku), který před dvěma týdny oznámil svůj úmysl odejít po neshodách se správní radou.

Komunikace, pravděpodobně hlavní problém mezi vedením žatecké nemocnice, správní radou a zaměstnanci, by se měla zlepšit. V týdnu už proběhla jednání mezi správní radou, lékaři a sestrami. „Jednali jsme o obsahu podpisové akce, kde byly uvedeny zjevné nepravdy a napadána byla celá správní rada. Zaměstnanci přitom přiznali, že problémy mají jen se dvěma členy. Bavili jsme se také o dalším postupu,“ sdělil Deníku o schůzce Erich Knoblauch, žatecký starosta a člen správní rady Nemocnice Žatec.

Určité uklidnění situace přiznává i jedna z iniciátorek petice, lékařka interního oddělení Jiřina Koutná. „Se správní radou jsme opravdu jednali, na něčem se dohodli, ale zatím to nechci komentovat. Záležet teď bude na reakci ředitele Bergla,“ uvedla na náš dotaz lékařka s tím, že na dokument, který v minulých dnech napadl počínání správní rady, připojilo svůj podpis zhruba 110 zaměstnanců zdravotnického zařízení ze 140. „Pokud se s námi ale nebude jednat, hrozba odchodu některých zaměstnanců trvá,“ dodala Koutná.

Právě odchod lékařů by mohl být pro malou žateckou nemocnici likvidační, správní rada se proto snaží vyjednávat. „O tom, že o nemocnici stojíme, jsme snad přesvědčili všechny zaměstnance i veřejnost tím, že jsme do zařízení dali dalších patnáct milionů korun, když byly akutně potřeba. Chceme ji stabilizovat, do rekonstrukcí se investovalo dalších 250 milionů,“ je přesvědčený Knoblauch.

Nechápe také postoj nespokojených zaměstnanců, kteří požadují stažení výpovědi pro ředitele Bergla. „On od nás ale žádnou výpověď nedostal, rezignaci podal sám. Hodně nás to překvapilo, zvlášť ve chvíli, kdy nemocnice dostala peníze,“ řekl starosta. „Jednoznačně chceme, aby ředitel Bergl dál vedl nemocnici. Rozhodl se původně skončit kvůli problémům s některými členy správní rady, komunikace by se ale nyní měla změnit, měla by být výrazně lepší. Po jednání s ředitelem a se zaměstnanci jsme se dohodli, že Zdeněk Bergl si rozmyslí do konce března, zda bude dál působit ve funkci ředitele,“ pokračoval Knoblauch.

Ředitel odmítá dva členy správní rady

Podle informací Deníku má Bergl základní podmínku pro setrvání ve funkci. Nepřeje si spolupráci se dvěma členy správní rady – René Zugarem a předsedou Martinem Hantákem. Jedna část už je přitom splněna, Zugar v minulých dnech rezignoval.

Také ve věci komunikace s Martinem Hantákem se bude jednat. Právě s ním měl mít ředitel největší spory. „S předsedou Hantákem budeme jednat v příštích dnech. Budeme po něm požadovat lepší komunikaci, projednáme i další opatření,“ slíbil Erich Knoblauch. Deník chtěl oslovit také Zdeňka Bergla, ten však nebyl včera k zastižení.

S nespokojenými zaměstnanci byl na schůzce projednán také další postup při zavádění nemocničního informačního systému, který měl být podle autorů petice nefunkční a špatný. „Poprosili jsme lékaře, aby do konce března zhodnotili, zda se s ním dá pracovat. Věděli jsme, že je nevyzkoušený. Žatec měl být první, kde by fungoval, a firma nám slíbila, za to, že se tady doladí, systém takřka zadarmo,“ popsal starosta.

Systém je pro nemocnici užitečný, má ušetřit statisíce korun. „Pokud ale bude jasné, že se s ním nedá pracovat, ukončíme spolupráci s firmou a objednáme už vyzkoušený systém. Ten ale bude stát kolem 2,5 milionu korun, které budeme muset sehnat. Konečné rozhodnutí ale bude jen na lékařích, kteří s tímto systémem budou pracovat,“ dodal Knoblauch.