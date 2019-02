Žatec - V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele potřebného přístroje, první vyšetření mají v Žatci konečně proběhnout v příštích týdnech.

Nemocnice v Žatci | Foto: Deník/Petr Kinšt

Šest milionů korun potřebných na zakoupení CT přístroje si žatecká nemocnice bude muset půjčit od některé z bank. Město investuje do jiných projektů a nemá volné finance.

„Byli jsme na tuto alternativu připraveni a počítáme s tím. Oslovili jsme dvanáct bank, dvě jsou v užším výběru. Jsme připraveni do úvěru jít a nijak to nezkomplikuje pořízení CT přístroje do nemocnice,“ reagoval na zprávu, že město peníze nepůjčí, ředitel žatecké nemocnice Čestmír Novák.

Radnice totiž letos investuje desítky milionů například do koupaliště a dalších projektů a nemá v současné době volné finanční prostředky, aby mohla nemocnici pomoci bezúročnou půjčkou. V bance si totiž nemocnice půjčí šest milionů, splatit ale bude muset o šest set tisíc více. Zastupitelé proto alespoň navrhli, aby, až bude znám výsledek hospodaření za rok 2010, dostala nemocnice peníze alespoň na úroky. Tímto návrhem se ještě budou žatečtí městští poslanci zabývat.

Uvažovalo se také o leasingu, ten by ale nakonec pro nemocnici byl nevýhodný a přístroj by navíc nepatřil zdravotnickému zařízení.

A kdy konečně „projede“ žateckým CT přístrojem první pacient? Dlouhé měsíce nechtěly koupi přístroje schválit zdravotní pojišťovny, nakonec se vedení zdravotnického zařízení dohodlo, že provoz bude zahájen začátkem letošního roku. „Dokončujeme teď výběrové řízení, až bude hotovo, nebude nic bránit koupi. Předpokládám, že v příštích týdnech už bychom mohli spustit provoz, někdy v průběhu února maximálně března,“ dodal ředitel žatecké nemocnice.

CT přístroj pro žateckou nemocnici má stát okolo pěti milionů korun, další peníze jsou potřeba pro zaškolení personálu, projekční a stavební úpravy.