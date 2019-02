Žatec - Může výrazný politik udělat pro záchranu nemocnice více než argumenty, že zařízení splňuje všechny podmínky?

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Taneček

Zkuste si jen představit, že by někdo „sáhl" na nemocnice ve středních Čechách, ke kterým má blízko tamní hejtman, obávaný rétor, častý účastník ostrých politických půtek a v neposlední řadě možná budoucí ministr zdravotnictví David Rath. To by bylo rámusu. Nebo že by někdo uvažoval o zrušení více základních oddělení ve větších nemocnicích v Mostě nebo Chomutově? Za těmi zase stojí silný majitel Ústecký kraj. Má někoho takového Žatec?

Nemocnice, které nemají problémy s rušením oddělení, mají ve svých řadách vlivné politiky. Za Žatec bojují velmi srdnatě regionální politici, někteří poslanci ze vzdálenějšího okolí nebo senátor Marcel Chládek. I on je ale „původem" ze středních Čech - bydlí v Rakovníku.

Patriot, vlivný politik přímo ze Žatce nebo Loun, který by se ostře a nesmlouvavě za nemocnici postavil, podle mnohých zainteresovaných hlasů chybí a může to být nakonec podle části veřejnosti nejvážnější problém málo slyšitelný lobbing politiků. „Samozřejmě by se nám lépe vyjednávalo, pokud by některý vysoce postavený politik byl přímo ze Žatce nebo Loun," uvedl pro Deník místostarosta Žatce Jan Novotný. „Pokud okolní nemocnice někoho takového mají, problémy mají daleko menší," dodává.

Zdravotnická oddělení chtějí rušit úředníci

Podle vedení zdravotnického zařízení nemocnice všechny podmínky splňuje a úvahy o rušení dětského oddělení a porodnice v Žatci tak prý jsou jen uměle (úřednicky) vyvolané. Peníze se údajně žádné neušetří, jen půjdou do jiných nemocnic, tvrdí zástupci žatecké radnice i nemocnice.

V chybějícím „místním bojovníkovi" se vzácně shodují regionální politici napříč spektrem. V Žatci jsou v tuto chvíli okolo nemocnice jednotní. „Kde mají výrazného poslance přímo z místa, nemají problémy. Také proto mohou být v některých okresech porodnice dvě a po nás chtějí, abychom zavřeli jedinou. Máme být jediným okresem bez porodnice a dětského," zlobí se i Jan Pech, bývalý zastupitel Žatce za KSČM a člen správní rady nemocnice.

Bojují alespoň politici z okolí

Podle vedení nemocnice nejhlasitěji z vysoce postavených politiků Žatci v současné chvíli pomáhá chomutovský poslanec Jaroslav Krákora (na snímku), který se dlouhodobě zabývá zdravotnictvím a senátor Marcel Chládek, oba za ČSSD.

Chládek pomáhal například dostat problematiku žatecké nemocnice na půdu horní komory Parlamentu ČR, která se kauzou bude zabývat 22. května díky petici se 17 tisíci podpisy, jež žádají zachování obou oddělení v jediné nemocnici s akutní péčí v okrese Louny. Přestože oba výrazně pomáhají, jsou opět „přespolní", žádný patriot.

A tak zatímco například Kadaň má svou senátorku, střední Čechy průbojného Davida Ratha a Most s Chomutovem silný Ústecký kraj, který tyto nemocnice vlastní, Žatec musí spoléhat na pomoc poslanců z jiných regionů.

A co na celou situaci říká vedení kraje? „Žatecká nemocnice má v rámci okresu nezpochybnitelnou spádovost, kterou nemůže jiná nemocnice nahradit. Plně ji podporujeme," uvádí hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Dodává, že kraj plně podporuje zachování současného rozsahu péče v Žatci, konečné slovo ale budou mít zdravotní pojišťovny.

Kraj za nemocnici bojuje málo

Podle některých jejích kritiků se ale prý jedná jen o podporu „aby se neřeklo". Argumentují hlavně tím, že pokud by obě ohrožená oddělení v Žatci zanikla, miliony by šly právě do nemocnic kraje. A nemocnicím by určitě pomohly.

Dlouho také kraj zastával k problému nedůrazné stanovisko, kritici vyčítají například fakt, že když hejtmanka bojuje za Šluknovsko a policii, je v médiích daleko více vidět než v případě Žatce. Také její náměstek se při nedávné návštěvě Žatce neměl zachovat příliš vstřícně k návrhu návštěvy nemocnice. Krajští zastupitelé pak přijali rezoluci na podporu nemocnice, ale jen její měkčí variantu. Ta například počítá se zřízením komise, která má napovědět, jak dál, sejde se ale poprvé až někdy v květnu. Přitom do června má být jasno, přejí si pojišťovny, které nakonec o všem rozhodnou.

„Žádnou nemocnici neprotěžujeme, ani žádné neškodíme. Podporu žatecké nemocnici jsme jednoznačně deklarovali. Hejtmanka hlasovala pro usnesení o podpoře nemocnice, na jednání s pojišťovnami vyjádřila také podporu. Všechny kroky hejtmanky jsou aktivní. Pokud to někdo zpochybňuje, snaží se ji poškodit," reagovala na výtky Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí Ústeckého kraje.