Vzhledem k epidemiologické situaci funguje žatecká městská nemocnice ve zvláštním režimu. Panuje zákaz návštěv, všechny plánované operace jsou odložené. U vstupu do ní hlídkují od čtvrtečního rána strážníci, kteří spolu se zdravotníky dohlížejí na to, aby se do areálu nedostala nakažená osoba.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

V okrese Louny se jedná o jediné zdravotnické zařízení s akutními lůžky. Panuje proto obava, aby se nákaza v dalších dnech nerozšířila i tam. Koronavirus v okrese Louny sice hygienici do čtvrtečního odpoledne nezaznamenali, dá se ale předpokládat, že je jen otázkou času, kdy první případ oznámí. „U vstupu do nemocnice je strážník městské policie a zdravotník. Jde o preventivní opatření, která usměrňují příchozí u vstupu do areálu. Žádáme občany, aby respektovali jejich pokyny,“ uvedl místostarosta Radim Laibl. „Strážníci mají jasné instrukce, kam mají příchozí posílat,“ sdělil ředitel městské policie Miroslav Solar.

Pokud by přišel ke stanovišti člověk s příznaky nákazy, je přesně stanoveno, jak postupovat. „Půjde k lékařské službě první pomoci na polikliniku, kde lékař posoudí, jak se bude postupovat dál,“ vysvětlil ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek. Pokud bude podezření na nákazu, sanitka jej odveze na odběrné místo do větší nemocnice.

Strážníci v Žatci zároveň dohlížejí, zda se ve městě dodržují vládní nařízení. Hlavně nošení roušek. „Během čtvrtka to nerespektovalo jen pár jedinců. Těm strážníci domlouvali, vysvětlovali situaci, pokuty zatím nedáváme,“ dodal Solar.

V pohotovosti jsou vojáci ze žateckého 41. mechanizovaného praporu. Posílili policejní hlídky na státní hranici, připraveni jsou řidiči a technika, hlavně nákladní tatry pro případ požadavku na transport zdravotního materiálu. Roušky vojákům ušily zaměstnankyně žatecké mateřské školy Alergo.

Velká část podniků v okrese Louny je napojena na automobilový průmysl, který postupně tlumí výrobu. Šíření koronaviru tak bude mít zásadní dopad na řadu továren v okrese. V jedné z největších lounských fabrik, Aisan Industry Czech, výrazně omezí výrobu a zastaví většinu výrobních linek od pondělí 23. března. „Většina našich zákazníků oznámila během posledních dvou dnů začátek odstávky na minimálně dva týdny. My musíme bohužel reagovat stejně. Momentálně plánujeme omezenou výrobu na příští týden pro zákazníky, kteří ještě vyrábějí. Například ve Švédsku, Rusku, USA nebo jižní Africe,“ sdělil generální manažer společnosti Miloš Kubelík. Zaměstnanci lounského Aisanu budou doma na 70 procentech platu.

„Aktuální vývoj pozorně sledujeme, nicméně přerušení výroby v tuto chvíli neplánujeme,“ uvedl Ivan Dzido, mluvčí společnosti Nexen Tire. Ta s devíti sty zaměstnanci vyrábí pneumatiky v průmyslové zóně Triangle.

Velký problém mají chmelaři na Žatecku. Nejsou totiž stovky brigádníků pro jarní práce ve chmelnicích. Třeba na zapichování vodičů do země, které bude třeba provést v nejbližších týdnech. Většinou se o tyto práce starali brigádníci ze zemí východní Evropy, ti teď do země nesmějí. „Každoročně je to dva až tři tisíce lidí,“ řekl tajemník Svazu pěstitelů chmele Michal Kovařík. „Na konci března a v dubnu je nutné navěšet a zapíchat vodicí drátky k rostlinám. Když se to neudělá, chmel bude sice růst, ale nebude se mít na co pnout,“ upřesnil Kovařík.

Jednotliví pěstitelé proto shánějí brigádníky například z řad studentů uzavřených středních škol. Slibují jim při práci dodržování hygienických zásad.