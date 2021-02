Naštvaní, zoufalí, bezradní. Malí obchodníci v Ústeckém kraji věřili, že po dlouhé době opět budou moci otevřít své krámky. Byli připraveni dodržovat přísná hygienická opatření. Vláda o tom několik dní mluvila, dávala jim velkou naději. Jenže… Pak se opět rychle zvedla čísla nově nakažených covidem-19 a otvírat se zase nebude.

„Už několik měsíců musíme mít zavřeno. Některé velké obchody přitom prodávají i věci, které nesmějí, a my v malém krámku nemůžeme otevřít vůbec,“ mrzí Zlatu Vršatovou, jež má v Kadani obchod s hračkami.

Podobně reagoval na zprávu, že obchody neotevřou, také majitel krámku se sportovním zbožím v Mánesově ulici v Lounech. „Je to zvěrstvo na malých živnostnících. Týden slibovali, že budeme moci otevřít, upnuli jsme se k tomu. A pak zase že ne. Ale my také musíme živit rodiny,“ řekl Hanuš Petržílka.

„Malé krámky jsou zavřené zbytečně. V těch velkých je hodně lidí a mohou fungovat. U nás je málo lidí, lépe ohlídáme, aby lidé chodili dovnitř třeba po jednom, jsme připraveni vše dodržovat,“ připomněla Martina Kosová z žatecké prodejny oděvů nedaleko tamního centrálního náměstí.

Stopku otevření obchodů vystavila zhoršující se pandemická situace. „Dál se šíří britská mutace viru. Na vládě jsme proto rozhodli, že zbytek uzavřených maloobchodů zatím pouštět nebudeme. V příštím týdnu téma ale opět otevřu a podle stavu šíření epidemie navrhnu další kroky,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Živnostníci jsou ale přesvědčení, že ve svých menších obchodech by dokázali udržet přísně nastavená hygienická opatření – respirátory, desinfekce, omezený počet zákazníků. Na vše byli připraveni. „Nemá to moc logiku. Ve velkých marketech se lidé mohou potkávat ve velkém. Já mám malý obchod, lidé se tu nepotkávají, žádné návaly nemám,“ doplnil majitel obchodu se sportovním zbožím Petržílka.

Obchodníci dál doufají, že brzy zase otevřou. Nic jiného jim zatím nezbývá. Tržby mají nyní nulové, peníze v rodinných rozpočtech chybí, někteří mají také zaměstnance. „Věřím, že kdyby se otevřelo, tak by to nejen nám pomohlo. I kdyby to bylo v nějakém omezeném režimu a tržby by určitě nebyly takové jako dřív. Možná by byly poloviční. Ale alespoň by to byl dobrý signál, že je světlo na konci tunelu. Zase bychom mohli něco dělat,“ myslí si Eva Kačerová z mosteckého obchodu s oděvy.

Podnikatelé musí dál platit náklady obchodů. Příspěvky od vlády vítají, zároveň ale říkají, že nejsou dost vysoké. „Kompenzace jsou, ale nedostačují. Musíme platit nejen náklady na obchod, ale také na domácnost a další věci. A to určitě nestačí,“ podotkla Zlata Vršatová. „Kompenzace nějaké jsou, ale to je minimum. Ani zdaleka nepokryjí životní náklady,“ dodal Petržílka.⋌