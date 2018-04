Nepořádek a černé skládky lemují cestu kolem Ohře. Radnice zvažuje, že ji uzavře

Administrativa - Administrativa Sekretářka, sekretář 22 000 Kč

Sekretáři (všeobecní) asistent/ka generálního ředitele. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Louny, 5. května 2940 , zástup za mateřskou dovolenou, Odbornost, přirozená inteligence, rychlé rozhodování. Anglický jazyk na úrovni pokročilý výhodou. Velmi dobrá znalost práce na PC podmínkou (Excel, PowerPoint). Analytické myšlení, tah na branku, vysoká odolnost vůči stresu, Samostatnost, spolehlivost, flexibilita, smysl pro odpovědnost. Komunikační schopnosti, příjemné vystupování, Příspěvek na dopravu do zaměstnání, Vlastní kuchař (oběd 30,-Kč), Permanentky do fitness studia, Poukázky do kina a divadla, Permanentky na zápasy HC Verva Litvínov, Pracovní poměr na dobu neurčitou, Firemní ZOO o přestávkách, Příspěvek na významné životní události (svatba, nar.dítěte, životní jubileum), Věrnostní odměny (10, 15, 20, 25, 30...let u firmy), 2-3 dny placeného volna "SICKDAYS", Příspěvek na penzijní připojištění, Zvýhodněné služby mobilního operátora, Přístup do sportovního zařízení SEKO Aréna, Vyhlídkové lety vrtulníkem pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníkyTeambuilding (motokáry, FIFA Xbox turnaje, stolní tenis, paintball, únikové hry, bowling, cyklovýlety a další), Příjemné okouzlující prostředí propojené s přírodou, kontakt:tel.: 415635579, e-mail: michaela.mrackova@sekogroup.com, Kdo nahlásil: Mračková Michaela, tel.: 415635579, (8,00 - 15,30)e-mail: michaela.mrackova@sekogroup.com. Pracoviště: Seko aerospace, a.s. - provozovna louny, 5. května, č.p. 2940, 440 01 Louny 1. Informace: Michaela Mračková, +420 415 635 579.