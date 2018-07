Neprší, nerostou. Houbaře trápí velké sucho, šanci mají nahoře na horách

Ústecký kraj - Jako na smilování čekají houbaři v Ústeckém kraji na vydatné přeháňky. Kvůli suchu totiž na mnoha známých místech houby vůbec nerostou.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/ Iva Sýkorová

„Ve středu jsem byl v Žatci a našel jsem pouze čechratku olšovou a čirůvku šedožemlovou, které rostou spíše na bažinách. Teď momentálně neumím nikomu poradit, kam by tady v okolí Žatce měl jít, aby to stálo za to,“ říká za Houbařský spolek Žatec Pavel Dombaj. Dokonce i známá lokalita Velká Černoc na Lounsku je vyschlá. „Žatec od jara trpěl silným nedostatkem srážek, objevilo se jen krátké období od poloviny června do konce června, kdy se vyskytly klasické letní houby jako dubové hřiby, muchomůrka růžovka či holubinka namodralá,“ připomíná houbař, který náruživcům doporučuje spíše vrcholky Krušných hor. „Od Božího Daru až nad Teplice, tam jsou teď srážky hojnější, teploty nižší a nechybí ani rosa, což je pro růst hub důležité,“ zmiňuje houbař.

Zatím to tedy vypadá tak, že houbařské nadšence červenec nepotěší. Pršet bude málo. „Růst hub je v tomhle neodhadnutelný, a to je dobře. Nezapomínejme, že hlavní houbařská sezona začíná v září,“ připomíná Aleš Vít z České mykologické společnosti.

Ve střehu však zůstává policie. Ne kvůli oblibě houbaření, ale preventivně z hlediska parkování, jelikož značná část houbařů si pro úlovek dojíždí auty. „Doporučujeme houbařům, aby parkovali v místech, která jsou obydlená, případně v místech s vyšší frekvencí lidí,“ uvádí krajská policejní mluvčí Alena Bartošová a dodává, aby houbaři nenechávali v autě cenné věci. „Pokud si budou dávat něco do kufru, ať to raději dělají v místech, aby je u toho nikdo neviděl,“ doplňuje Bartošová.

