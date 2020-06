Do provozování hodně netradičního kina se s přáteli pustil Eliáš Molnár, který dřív vedl turistickou chatu na Milešovce a dodnes takovou má na Řípu. Filmové nadšence bude už zanedlouho zvát na podívanou do stodoly v lůně Českého středohoří. V Ostrém u Úštěku totiž od loňského října nově provozuje penzion Pod Kalvárií.

„Stodola u penzionu byla krásná. Trochu jsme ji vylepšili, dali tam bar. Našli jsme jednu hodně velkou bílou plachtu a dali ji na stěnu, přidali novou aparaturu a kino bylo na světě,“ popisuje Molnár s úsměvem zrod nového filmového stánku uprostřed přírody.

V Úštěku je kino dlouhodobě zavřené, filmové vyžití tady místním chybí. A právě na lidi z města i okolních vesniček Molnár myslel, když uvažoval o tom, kdo bude do stodoly za bijáky chodit. „Nechceme konkurovat velkým kinům, nabízíme spíš příjemný sousedský zážitek. Do 150 lidí na jedno promítání nám bude úplně stačit. Do budoucna máme v plánu opéct u toho třeba prase nebo doprovodit filmový zážitek i koncertem country kapely,“ říká Molnár.

Do stodoly by se nicméně vešly stovky lidí, a když takové davy přijdou, nikoho odsud nevyhodí. Od 8. června totiž může divadla, kina a třeba i koncerty vsedě navštívit až pět set osob, které už budou moct sedět bez rozestupů. Budou-li ale lidé natěsno, musí si podle posledních pokynů vlády nasadit roušku.

Přes léto a ještě v září, kdy je teplo, chce Molnár a spol. promítat každý týden aspoň jednou. Zatím ale neví, co přesně. „O obsahu promítání necháme rozhodnout návštěvníky první projekce, dostanou dotazník,“ přiblížil. Premiéru si kino Pod Kalvárií odbyde ve čtvrtek 18. června od 19 hodin. Jako první dostanou porci filmové zábavy děti, promítnou jim řádku dílů legendárního večerníčku Potkali se u Kolína. A od 21 hodin dospělé pobaví neméně nesmrtelný poklad české kinematografie, Formanova komedie Hoří, má panenko.

Zdroj: Deník/Karel Pech

Kino ve stodole je rarita, tou bylo do nedávna ale i promítání filmů v autokinech. Svůj vrchol zažilo ve Spojených státech v polovině minulého století. Když ale musela během koronakrize kina zavřít, přišel ten pravý čas na to tento formát zábavy, kde se promítá na velkém plátně a zvuk jde do auta prostřednictvím rádia, oprášit. Jedinečný experiment si užili nejen Ústečané, ale podle espézetek i lidé z celého kraje nebo i Prahy během dubna a května. Excelentní podívanou měli na filmové šlágry jako Pomáda nebo Ženy v běhu díky LED obrazovce o celkových rozměrech 10 x 6 metrů i za denního světla na parkovišti u všebořického supermarketu Tamda Foods.

„Byla to jednorázovka během nouzového stavu. Pokud bychom to měli dělat dál, musíme k tomu najít nějakého partnera, není to samofinancovatelné,“ ohlíží se Lubomír Machoň, šéf eventové agentury Dream Pro, která autokino zprodukovala.

Inspirace v Německu

Ekonomicky se to firmě nevyplatilo. „Ale nelitujeme toho. Byl to experiment a byli jsme rádi, že v tu dobu můžeme něco dělat. V Německu byl v tu dobu velký boom autokin, tak jsme se do toho vrhli,“ dodává Machoň. V Dream Pro jsou připraveni autokino kdykoli znovu připravit třeba jako netradiční zážitkovou akci pro zaměstnance firem, kde by i teď, po uvolnění většiny opatření, nejspíš dali přednost něčemu méně kontaktnímu než tradičnímu teambuldingu. Podobné velkorysé autokino jako v Ústí dali v květnu do kupy na letišti v Karlových Varech a v tom samém měsíci zahájily provoz dvě autokina v metropoli, v Letňanech a na Strahově.

Užít si film v autě už několik let nabízí také provozovatel velkých trhů v Ředhošti na hranicích litoměřického a lounského okresu. Zdejší autokino běželo za dodržení vládních opatření i během části koronakrize. Třikrát tu na plátně o rozměru 5 x10 metrů dávali dokumentární snímek V síti o pastech čekajících na děti na internetu. A zájem o jeho projekci byl ohromný. „Bylo tu vždy asi kolem sta aut, přijela také až od Karlových Varů nebo od Plzně, celkem vždycky kolem tří set lidí. Někteří i přespali v našem kempu, udělali si takový víkendový výlet,“ popisuje Pavel Hlušička, který na ředhošťských trzích pracuje. Tuto sobotu 6. června tu promítnou snímek Dolittle.

Mají rádi filmy, chtějí je dostat k lidem

Eliáš Molnár, který plánuje otevřít kino ve stodole na Úštěcku, je velký filmový fanoušek. „Líbí se mi jak starší artové věci, tak hodně respektuji českou filmovou klasiku. Můžu ale i současnější akční věci, uznávám třeba Quentina Tarantina nebo Christophera Nolana,“ vypočítal Molnár. Koronakrizi přežil i díky tomu, že mohl zkouknout filmy, na které předtím neměl čas, především ty z 90. let minulého století.

Také šéf zážitkové agentury Dream Pro, která přišla v Ústí s jedinečným autokinem, patří k vyznavačům filmové zábavy. „Líbí se mi starší české filmy, ale rád zajdu i na novinky,“ shrnul Lubomír Machoň.