Spolek A dál? působí v Žatci od roku 2017 a jeho hlavními cíli jsou popularizace architektury, podpora informovanosti o dění ve městě a také zapojení obyvatel do městského rozvoje. A dál? pořádá architektonické procházky či veřejné debaty o aktuálním dění, zasloužil se o vypsání architektonické soutěže na prostranství před Zlatým chmelem v Podměstí a v září 2021 publikoval Architektonickou mapu města Žatce, podpořenou z participativního rozpočtu města.

Ač jsou sklepení v historické části Žatce rozsáhlá, přístupná veřejnosti je jen jejich velmi malá část. Pod restaurací U Zlatého beránka na Hošťálkově náměstí je v hororovém stylu vytvořená ve sklepech pod domem Jedová chýše. Otevřena je vždy v sobotu od 11 do 17.30 hodin.

„Žatecké podzemí je rozsáhlá část stavebního dědictví našeho města, které svůj potenciál dosud skrývá. Celé centrum stojí na gotických sklepech, jsou to nejstarší části domů a mají zpravidla více pater,“ přiblížila historička umění Monika Merdová. „Zájemcům sklepy nejen ukážeme, ale přiblížíme jim řadu zajímavých souvislostí týkajících se třeba domů, nad kterými stojí,“ dodala architektka Eva Sladká.

Sraz je ve 14 hodin před obnoveným Mederovým domem na náměstí 5. května, jehož sklep si účastníci také prohlédnou. Čeká je návštěva sedmi míst, která jsou běžně nepřístupná. Zakončení je na Kruhovém náměstí, v jehož podzemí se nacházejí zbytky středověké brány nebo gotický most z konce 14. století.

