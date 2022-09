„Vadí nám, že jednání o kolektivní smlouvě se táhnou tak dlouho. Jednoznačně za tím stojí management společnosti, který celý proces protahuje a blokuje. V kolektivní smlouvě mimo jiné požadujeme zaručený růst mezd. Od roku 2018 se velké části lidí v Nexenu mzdy nezvýšily,“ sdělil Pavel Rohel, předseda základní organizace KOVO, která v Nexenu působí. Odbory požadují zvýšení mezd o 8,3 procenta. Dalším požadavkem je zvýšení příplatků za noční a víkendy a směnný příplatek.

Špatná nálada

Nálada ve fabrice je podle odboráře špatná, lidé podávají výpovědi. „Došla jim trpělivost,“ poznamenal Rohel, který pracuje v továrně jako elektrikář na vysokém napětí.

V okolí se podle něj nachází hned několik firem, které nabízejí lepší podmínky i plat než Nexen. Zatím poslední jednání mezi odbory a vedením firmy proběhlo před pár dny. „Zaměstnavatel přišel bez jediné finanční nabídky a zamítl všechny naše finanční návrhy. Z našich požadavků jsme ale neustoupili,“ uvedl Rohel.

Do sporu se vložil státem určený zprostředkovatel, který má za úkol najít kompromis mezi oběma stranami. „My mu dodali naše podmínky a zaměstnavatel by měl dodat své nabídky. Zprostředkovatel vypracuje kompromisní kolektivní smlouvu. S tou ale nemusíme souhlasit a můžeme jít do stávky,“ popsal předseda odborů v Nexenu.

Stávku musí odbory zaměstnavateli oznámit tři dny předem a nasbírat nadpoloviční počet podpisů zaměstnanců. To se odborářům podařilo. V Nexenu u Žatce pracuje 1200 lidí, pro případnou stávku jich odboráři shromáždili přes šest set.

Vedení se nevyjadřuje

Vedení společnosti Nexen se k jednání s odbory dlouhodobě nevyjadřuje. Podle odborářů by měl zprostředkovatel předložit své návrhy do 10. října.

Na sociální síti vznikla skupina s názvem Podporuji stávku za vyšší mzdy v Nexenu. Má 248 členů, řada z nich se vyjadřuje k současnému dění ve společnosti negativně. „Ta fabrika se odstaví sama, až lidi začnou odcházet,“ uvedl Daniel Svatoš. „Já už podal výpověď. Už mě nebaví poslouchat, jak nikdo nic neví,“ vyjádřil se Vladislav Hloušek.

Továrna Nexenu je čtvrtým závodem této společnosti ve světě. Dva má v Koreji a jeden v Číně. Výstavba v zóně na hranici Žatecka, Chomutovska a Mostecka začala na jaře roku 2017. Po automobilkách Hyundai v Nošovicích na severu Moravy a TPCA u středočeského Kolína se jedná o třetí největší zahraniční investici v České republice. Ta Nexenu do žatecké továrny bude po rozšíření, které právě teď probíhá, činit celkem přes 21 miliard korun. Po zprovoznění nových výrobních linek plánuje firma zaměstnat dalších přibližně 350 lidí. Po dokončení druhé fáze závodu se má výroba u Žatce za několik měsíců zdvojnásobit na až 30 tisíc pneumatik denně. V Triangle s rozlohou 364 hektarů zabírá areál společnosti zhruba pětinu plochy.