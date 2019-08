Celková investice má dosáhnout zhruba 23 miliard korun, po automobilkách v Nošovicích a TPSA v Kolíně jde o třetí největší zahraniční investici v České republice.

Továrna Nexenu v areálu o rozloze 65 hektarů je ve zkušebním provozu od letošního dubna, do konce roku by měla vyrobit tři miliony pneumatik. Nyní zaměstnává 850 lidí z blízkého okolí, ještě letos by jejich počet měl stoupnout na devět set.

„Ještě letos chceme zahájit výstavbu druhé fáze továrny. Do roku 2022 máme v plánu zaměstnat celkem 1300 lidí a navýšit výrobní kapacitu až na 11 milionů kusů pneumatik ročně,“ řekl Travis Kang, globální výkonný ředitel společnosti Nexen Tire.

Továrna u Žatce je první společnosti Nexen v Evropě, má zásobovat trh na tomto kontinentu. Už nyní jsou její pneumatiky součástí originální výbavy několika automobilek, například Škoda, Renault nebo Porsche. „V současné době se snižuje poptávka po nových automobilech v Evropě, Číně i USA. Otevření továrny jsme stihli ještě v dobrém čase, ale musíme se připravit na budoucnost. Jsme v tomto oboru nejrychleji rostoucí firma ve světě. Skončila doba, kdy se šlo na trhu prosadit snížením výrobních nákladů a ceny, do budoucna bude rozhodovat technologická úroveň,“ vysvětlil Travis Kang.

Jak zaznělo na slavnosti, továrna u Žatce patří k nejmodernějším ve světě. „Výroba je plně automatizovaná, dbáme na bezpečnost pracovníků a ochranu životního prostředí,“ přiblížil Travis Kang. Žatec se má stát navíc jedním ze čtyř hlavních globálních celosvětových center Nexenu pro výzkum a vývoj. „Továrna je vysoce technologicky vyspělá, přesně zapadá do vládního konceptu průmyslu 4.0, kdy je výroba postavená na vysoké míře automatizace,“ řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Petr Očko. Podle jeho slov vláda v minulých dnech schválila nové investiční pobídky, které právě takovéto moderní továrny budou podporovat. Nexen má přislíbené investiční pobídky v celkové výši 3,6 miliardy korun, další státní podporu může ještě získat.

O tom, kde Nexen postaví svůj závod v Evropě, se začalo jednat v roce 2013. Z několika zemí nakonec dostala přednost Česká republika. Továrna se sice začala oficiálně stavět v roce 2015, kvůli průtahům v přípravě se ale reálně začalo později. „Věříme, že ve druhé etapě se to už nebude opakovat,“ uvedl Kang.

Dalším potíží, se kterou se Korejci setkali, je nedokončená dálnice D7 Praha – Chomutov. Vláda představitelům Nexenu slíbila, že bude do roku 2023. Nyní je termín 2025. „Pro nás je důležité, aby byla dálnice hotová co nejdříve,“ zopakoval stanovisko Nexenu Travis Kang.

Jihokorejská společnost Nexen Tire, založená v roce 1942, patří mezi nejvýznamnější světové výrobce pneumatik. Má čtyři výrobní závody – dva v Koreji (Yangsan a Changnyeong), jeden v Číně (Čching-tao) a nejnovější čtvrtý závod u Žatce. Nexen je sponzorem jednoho z nejprestižnějších fotbalových klubů Premier League Manchesteru City, podporuje také německý fotbalový tým Eintracht Frankfurt. V České republice je sponzorem hokejistů Mladé Boleslavi. V Žatci podporuje tradiční slavnosti chmele a piva Dočesnou a některé střední školy v regionu. Finančně se Nexen podílel na výstavbě stanice profesionálních hasičů přímo v zóně Triangle, do budoucna chce zřít fond, který by podporoval projekty v oblasti životního prostředí.